Экономика

«Открытие»: Цель – пятикратный рост бизнеса

В декабре банк «Открытие», за масштабной реорганизацией которого рынок внимательно следит с 2017 года, подведет итоги реализации первой трехлетней стратегии. Накануне этого события корреспондент Псковской Ленты Новостей поговорил с управляющим Псковского регионального офиса банка «Открытие» Вячеславом Балыбердиным.

- Уже более полугода страна противостоит коронавирусу. Как банк «Открытие» работал весной и насколько сильно отразились на работе меры по борьбе с эпидемией?

- На период пандемии, с апреля по сентябрь, пришлась масштабная реконструкция регионального офиса банка «Открытие» в Пскове. Таким образом, коронавирусные ограничения наложились на трудности обслуживания при проведении строительных работ. В этот период мы работали совершенно в новых для себя условиях. Нам приходилось принимать множество решений по изменению графика и формата работы отделений, а также взаимодействию с клиентами, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за снижения уровня доходов. Наряду с этим, конечно, решали и практические задачи, связанные с развитием нашего стандартного бизнеса: многим клиентам из числа физических и юридических лиц было важно завершить ранее начатые проекты, реализовать важные сделки, несмотря на сложный период. Где-то приходилось непросто, так как большинство сотрудников работали удаленно или в сменном графике, но считаю, что команда справилась с основными вызовами. Да, мы вынуждены были на время закрывать отделения, но это позволило избежать случаев массового заражения COVID-19 внутри коллектива и максимально защитить наших клиентов.

- К сожалению, эпидемия не отступает. Какие продукты сегодня предлагает банк для защиты от коронавируса?

- В конце августа стартовали продажи нашего нового продукта, подготовленного совместно со стратегическим партнером – компанией «Росгосстрах», «Защита Ковид». Это страховка, автоматически продлевается ежемесячно. Клиентский платеж составляет 325 рублей в месяц, а страховая выплата при первичном диагностировании COVID-19 – 40 тысяч рублей. Общая страховая сумма – в 10 раз больше.

Этот продукт в силу своей актуальности и дешевизны моментально получил большую популярность, особенно у студентов и других социально уязвимых категорий граждан. Застрахованными по программе «Защита Ковид» могут быть граждане России в возрасте от 18 до 65 лет.

Страховка оформляется при наличии зарплатной карты банка «Открытие», но с учетом многочисленных бонусов и кешбэков, «привязанных» к карте, это, скорее, можно назвать дополнительной выгодой для клиентов.

Стать клиентом банка очень просто, следует обратиться в офис банка или к вашему работодателю с просьбой выпустить зарплатную банковскую карту.

Для ограничения контактов клиентов при оформлении и использовании банковских продуктов мы предлагаем виртуальные карты. Например, виртуальную карту «МИР». Речь идет об автоматическом выпуске – ехать в офис банка и вручную заполнять заявление не нужно. Выпуск и обслуживание карты бесплатные. Кроме того, владелец виртуальной карты в полном объеме получает наш пакет услуг и привилегий – кешбэк, скидки, переводы и снятие наличных без комиссии, доход по счету «Моя копилка» и так далее.

«Виртуальные 120 дней» и «Opencard кредитная» предлагают такие же возможности, как и их аналоги на физическом носителе – пластике. Оба продукта можно оформить при наличии предварительно одобренного предложения без необходимости подтверждения дохода в интернет-банке или мобильном приложении «Открытия» на Android и iOS.

- Расскажите подробнее о реконструкции основного офиса в Пскове. Какие задачи ставились по стратегии развития и что получили в результате?

- Стратегия развития банка предполагает открытие в субъектах РФ региональных офисов единого формата, отвечающих современным требованиям банковского бизнеса.

С целью реализации стратегии была выбрана площадка для размещения регионального офиса в центре города на улице Некрасова, 38/25, на месте закрытого ранее офиса «БИНбанка». На площади в 550 квадратных метров размещаются все подразделения банка, в том числе сформированные вновь: центр малого и среднего бизнеса, группа ипотечного кредитования, группа корпоративных продаж, группа премиального обслуживания физических лиц.

Таким образом, после реконструкции в октябре 2020 года мы открыли новый флагманский офис, соответствующий целевому формату банка.

Теперь мы предлагаем клиентам различные устройства самообслуживания, доступные круглосуточно, комфортные залы для индивидуального обслуживания юридических и физических лиц, сейфовые ячейки, что важно для проведения ипотечных сделок. Офис также оснащен подъемником для маломобильных групп населения и детской площадкой.

Мы благодарны клиентам, которые во время реконструкции, а это почти шесть месяцев, были с нами. И рады сообщить, что стройка завершена, приходите в новый офис!

- Проект «Открытие» стартовал в нашем регионе с начала 2019 года на базе «БИН банка», когда уже реализовывались трехлетняя стратегия банка. С какими результатами региональный офис подходит к завершению стратегии?

- На момент прихода в проект ресурсная база банка в регионе, в основном это были срочные средства - депозиты физических лиц, превышала кредитный портфель в пять раз. Кредитный портфель был представлен кредитами наличными и кредитными картами. Кредиты юридическим лицам и ипотечные кредиты не выдавались.

Именно поэтому на трехлетний цикл была поставлена задача кратно нарастить объемы кредитования, а по пассивам сохранить пятую строчку в рейтинге крупнейших банков.

С момента старта проекта по 1 октября 2020 года кредитный портфель банка «Открытие» в Псковской области вырос в 4,5 раза, в региональном рейтинге мы продвинулись сразу на 7 позиций вверх, и сегодня занимаем пятую строчку.

В то же время средства клиентов приросли на 20%, при этом мы не потеряли вкладчиков (депозитный портфель физических лиц), а прирост обеспечен двукратным ростом портфеля накопительных и текущих счетов. Цель стратегии по пассивам достигнута, в региональном рейтинге мы занимаем четвертую строчку.

На сегодняшний день пассивы регионального офиса всего в 1,5 раза превышают совокупный кредитный портфель, что является нормой для нашего регионального рынка в целом.

Нам еще предстоит отработать решающий четвертый квартал. У нас есть амбициозная цель за два года стратегии показать пятикратный рост кредитного портфеля. При этом основной потенциал видим в росте портфеля малого и среднего бизнеса.

- Есть ли у банка достижения по работе c компаниями малого и среднего бизнеса? За последние два года каких только сложностей не было в работе компаний.

- Кредитовать компании МСБ мы начали в 2019 году после того, когда начал работать центр МСБ. Для регионального офиса это был новый бизнес, кредитный и гарантийный портфель начали формировать с нуля. В такой ситуации важно, чтобы портфель был качественным, поэтому мы тщательно подходили к анализу финансового состояния заемщиков. Сегодня можно сказать, что этот бизнес успешно стартовал, наши кредитные и гарантийные продукты востребованы компаниями МСБ. К концу года ставим цель закрепиться на отметке в 500 млн рублей кредитного портфеля.

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса, в первую очередь, ударила по предприятиям этого сегмента, нам удалось сохранить наработанный до пандемии кредитный портфель, а также клиентов, многие из которых связаны с нашим банком не только кредитно-гарантийным, но транзакционным бизнесом, а именно проведением безналичных расчетов, размещением временно свободных денежных средств в депозиты, услугами эквайринга и инкассации. На развитии сегмента МСБ банк сделал стратегический акцент, вложив в 2019 году серьезные средства в цифровизацию сервисов. Как показали события этого года – мы сделали это очень вовремя.

- А каковы перспективы у банка? Какие направления будут активно развиваться?

- Мы активно идем по пути цифровизации. В связи с принятыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции меняется и модель потребления банковских услуг, клиентам удобнее и безопаснее получать их без визита в банк. Мы запустили сервис доставки карт на дом, активно развиваем онлайн-банк в части удобства оформления продуктов через приложение. Например, для того, чтобы правильно подобрать инвестиционный продукт, в приложении есть возможность заполнить анкету – с ее помощью будет моментально сформировано оптимальное предложение, и при согласии клиента оформление продукта будет осуществлено в несколько «кликов». Также дорабатываем и улучшаем сервисы по оформлению заявок на потребительские кредитные и ипотечные сделки через интернет-банк.

Что касается обслуживания предпринимателей, то данное направление является стратегическим для банка. Мы продолжим увеличивать объемы кредитования, количество открываемых расчетных счетов. В перспективе есть целый ряд продуктов, предполагающих упрощенный порядок рассмотрения кредитных заявок и процедуры открытия расчетного счета. Ведется доработка системы интернет-банка для быстрой и удобной работы предпринимателей в формате 24/7. И, конечно, в нашем обновленном офисе работает высокопрофессиональная команда, которая специализируется на качественном обслуживании именно компаний малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Светлана Павлова