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Экономика

Лучше сто раз протянуть руку, чем один раз - ноги

24.11.2020 22:42|ПсковКомментариев: 0

Не успели мы отойти от шока после проверки Счетной палаты РФ нашего бюджета-дистрофика, как вновь Псковская область потрясла мир – губернатор пришел к президенту с протянутой рукой, а тот в ответ предостерег его от ошибок, ведущих к двухмиллиардному дефициту в нашей давно не видавшей лучших времен казне. Во всяком случае, именно так пытаются преподнести ситуацию самопровозглашенные эксперты в соцсетях. Некоторые идут дальше в своих фантазиях на тему и предрекают области банкротство (такие «вангования», похоже, никогда не выйдут из моды).

И, ведь, с одной стороны, не поспоришь: денег действительно попросили, ошибки в управлении финансами были, тот же дефицит бюджета в 2 млрд рублей признали. С другой, не совсем понятно, где горе-аналитики углядели «президентский вызов на ковер для разбора полетов» и «распекание за бюджетную политику»? Несколько раз расшифровку перечитал, видео пересмотрел, не увидел. Зато увидел, как гуру конспирологии, для которых экспертная оценка – это «надавать кому-то по щам», пытаются вырывать фразы из контекста и додумывать их так, как лучше зайдет в их парадигму далеко идущих умозаключений.

«Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области», - вот эту фразу главы государства, к примеру, представили так, как будто Путин не уровень своей вовлеченности и осведомленности показал, а предупредил, что он президент-рентген и возмездие уже близко. Прямо триллер «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», не иначе. Но так можно любую стенограмму взять и при помощи интонации превратить ее в фильм ужасов. Было бы желание.

Вот у Псковской области тоже есть желание, давнее и неизбывное – выйти из статуса дотационной, перестать зависеть от федерального центра, раскрутить экономику, удесятерить доходную базу бюджета, распрощаться с дефицитом и связанными с ними бесконечными кредитами… И глупо полагать, что чиновники этого желания не разделяют, а сознательно вредят. В том числе и своему реноме. Вопрос-то в другом: а какие у региона для этого есть возможности и есть ли у него при этом выбор? Так вот, выбора зачастую нет. Правила игры определяют примерно за 600 километров от областного центра, где заседают правительство, министры, парламентские палаты и президент.


Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Субъектам федерации на откуп дано не так много, как кажется. Их полномочия с каждым новым президентским сроком все сокращались, сокращались и сокращались. Все это и привело к модели, когда любой губернатор, как в первую очередь лоббист интересов своего региона, в итоге пытается выбить из многочисленных министерств лишнюю копеечку. Причем 90% этого увлекательного процесса происходит вовсе не на встречах с президентом, это практически каждодневная работа, которую большинство информационных маргиналов старательно не замечают.

Стоять с протянутой рукой унизительно? Возможно, но, боюсь, альтернативы при существующих вводных у нас просто нет. Так уж выстроена сегодняшняя экономическая модель, что кто лучше всех попросит у федерального центра, тот и обрящет. И даже самые сытые регионы этого не чураются.

Положа руку на сердце, а что еще может сделать наш дотационный регион, если даже заработанным мы не можем распоряжаться в полной мере? Такова бюджетная политика страны – не в Псковской области придумали, что сначала нужно отдать все заработанные деньги в федеральный бюджет, а потом надеяться на отдачу в виде федеральных траншей. И да, мы тратим больше, чем способны заработать. Это еще и заметно поджатые траты - во время обсуждений бюджета постоянно слышна критика, почему на то или иное направление выделяется слишком мало средств.

Вопрос «где взять сверхдоходы» без нефти и алмазов - дискуссионный. Можно долго рассуждать на тему, что у нас не дают предпринимателям разгуляться, отменив все налоги, проверки и прочие «радости» бизнес-процессов. Однако отложим в сторону утопическую литературу и посмотрим реальности в глаза: нет у нас высокоразвитой экономики и едва ли она появится в ближайшем обозримом, давайте это признаем. Нет у нас газа, драгметаллов и прочих чрезвычайно полезных ископаемых, военно-промышленного комплекса тоже нет (отдельные контракты псковских заводов, выгрызаемые с грехом пополам, в расчет не берем), а на одних хрюшках и металлоломе мы свои потребности, увы, не вывозим.

Есть еще один путь - оптимизация социальной сферы. И такие примеры у нас в регионе тоже были. Вспоминаем период губернаторства Михаила Кузнецова и бездефицитный бюджет тех времен. Да-да, бездефицитный. И госдолг никакой не копился. И вот когда экс-губернатор обозначил такой бездефицитный бюджет, кто больше всех вопил про социальную политику? Правильно, те же, кто попрекает нынешнее и прежнее руководство области в бюджете дефицитном.

Оптимизировать – плохо, просить – унизительно. Сократить коечный фонд, убрать малокомплектные школы – поднимется такой ор, что мама не горюй, есть попытка этого не допустить – все равно в адрес власти полетели в Telegram-каналах тухлые помидоры. Друзья, где логика?!

Парадокс всех этих критиков «ненавистного режима» состоит в странном противоречии: с одной стороны, им крайне не нравится зависимость от Кремля и вертикали власти, с другой, они же, как классические популисты, говорят, что эта самая власть всем должна, поэтому требуют, чтобы губернатор больше выбивал деньги.

Вот показательный пример. Перманентный оппонент власти, лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг совсем недавно на «Эхо Москвы» в Пскове, к слову, указывал, что губернатор должен требовать от Москвы еще больше, в том самом режиме 24/7, а если не получается, то упорно писать письма в Госсовет. И вот, пожалуйста, это желание начало воплощаться в жизнь, но все, включая Шлосберга, почему-то стали искать в этом сомнительную подоплеку.

А ведь всем уже давно понятно, что подоплека тут одна - принципы распределения федеральной помощи не учитывают потребности регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. А пандемический пример Псковской области в этом смысле оказался очень показательным: регион потратил всю свою подушку безопасности, чтобы в условиях коронавирусной эпилепсии сохранить экономику и не допустить существенного снижения доходов. Понятно, что это не стоило особых трудов: и экономика так себе, и доходы и так были не слишком велики, чтоб много потерять, но тем не менее.

Что делает Москва, которая руководствуется при распределении своих щедрот компенсацией выпадающих доходов? Говорит: «Ну раз у вас все хорошо с доходами, то и денег вам не надо».

В федеральном центре, напомню, заявили, что готовы аж 300 млрд рублей направить в помощь регионам. Так вот по первому траншу Псковская область, у которой во лбу мигает надпись «бедная», получила ноль рублей ноль копеек. По второму траншу - смешные по сегодняшним меркам 377 млн рублей. Этих траншей нам, конечно же, не хватило, чтобы с честью закончить финансовый год. Для борьбы с не сбавляющим хватку ковидом дефицит бюджета Псковской области пришлось увеличить почти на 2 млрд рублей. Такой огромный разрыв доходов и расходов ничего хорошего в себе не несет, безусловно. Но неужели было бы лучше опустить руки и ничего делать?

На этом фоне просто издевательством выглядит тот факт, что самый большой транш - почти 13,5 миллиардов – получила (та-да!) Московская область, более 8,7 миллиарда рублей помощи определено Татарстану, еще более 5 миллиардов – Кузбассу. Вот уж самые «бедные» регионы в нашей стране, обнять и плакать! Но если сравнивать, сколько они потеряли с их экономикой на коронавирусе, то да, Псковская область выглядит букашкой, которая потеряла пол усика.

Впрочем, не будем завидовать. Ведь пусть и дистанционная, но от этого не менее важная встреча губернатора и президента принесет теперь и нам свои осязаемые плоды, ведь Владимир Путин пообещал, что поддержка у Псковской области будет. Ах, да, еще посоветовал обсудить ее конкретные параметры с правительством. Правда, некоторые это дежурное в общем-то замечание записали в президентскую критику и в намеки на управленческие промахи псковской администрации. Известный политолог Дмитрий Орлов и вовсе выразил мнение, что этой ремаркой президент «поставил довольно жесткие вопросы перед региональной управленческой командой». Но мне кажется, что если бы глава государства хотел поставить вопрос именно так - жестко, он обошелся бы без экивоков.

 
К тому же уже очевидно, что из-за кризиса и пандемии Россию ждут новые рекордсмены-должники среди регионов, а огромные кассовые разрывы в субъектах федерации не будут чем-то эксклюзивным. При таком раскладе Псковская область разве что сможет похвастаться более богатой историей в плане своей неизбывной бедности, и то, даже в этом смысле, уникальной ее назовешь. Напомню, у нас официально десять регионов признаны несостоятельными – для них разработаны программы индивидуального социально-экономического развития. Правда, пока львиная доля средств, поступающих по этому направлению, вбухивается в нашу многообещающую, но постоянно разочаровывающую ОЭЗ «Моглино», и тут возникают вопросы и даже недоумение по поводу целесообразности такой расточительности, но это тема для отдельного разговора.

В своей закредитованности Псковская область тоже ничего из ряда вон выходящего из себя не представляет, потому что кто-то там за 600 км от региона серьезно урезал дотации. Да, у нас самая высокая доля коммерческих кредитов по стране в теле госдолга - 76%. Но опять же, а кто нас вынуждает их наращивать и не дает кредитов бюджетных? Смотрите на восток, друзья, в город, где стоят мавзолей, Останкинская телебашня и Царь-пушка.

Все это следствие несовершенства бюджетной политики нашей страны. Не будем, конечно, совершенно сбрасывать со счетов региональный компонент, тут есть и свои промахи, в том числе по освоению с таким трудом выбитого из федеральной казны, и свои удачи, но в целом у региона, как у тираннозавра, слишком маленькие ручки, чтобы на что-то серьезно влиять. Поэтому приходится просить - и не только денег, но и на законодательном уровне обозначать необходимость пересмотра распределения налогов, методики межбюджетных отношений, расчета субвенций. Такая работа ведется постоянно и, чем пандемия не шутит, авось когда-нибудь, пусть даже по капле, но ситуация изменится: станем богатыми, как Татарстан, и будем получать самые большие транши в первоочередном порядке.

Это в мечтах. Пока же ситуация такова: не будем протягивать руку – протянем ноги.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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