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Экономика

Факторы роста

26.11.2020 09:00|ПсковКомментариев: 0

Понятие факторинга существует в России почти 20 лет. Но широкое распространение он набирает в последние годы, особенную востребованность он получил в 2020-м. Прежде всего, факторинг необходим для роста продаж. Более того, сейчас этот инструмент стал доступным не только для крупных предприятий.

О принципах факторинга, о его доступности для малого и среднего бизнеса рассказала заместитель регионального директора операционного офиса «Псковский» ПСБ Олеся Зубарева.

Фото здесь и далее: pixabay.com

- Олеся, давайте начнем с начала. Что такое факторинг?

- Факторинг - это финансовый инструмент, предназначенный, в первую очередь, для компаний, работающих с отсрочкой платежа. Предприятию он нужен, если говорить просто, для того, чтобы восполнить временный дефицит оборотных средств.

Например, ваша компания продает партию стройматериалов. По договору платеж за них от покупателя придет в течение месяца. Но в это время вы должны осуществлять текущие платежи, делать новые закупки сырья и т. п. Для преодоления такого кассового разрыва и необходим факторинг. Вы заключаете договор с фактором (банк), и, когда отгружаете свою продукцию, деньги за нее вам тут же перечисляет фактор. Сам он, в свою очередь, получит их в течение обговоренного в договоре срока с покупателя.

Таким образом, факторинг выгоден всем участникам процесса - поставщик не испытывает кассового разрыва, покупатель получает товар с отсрочкой платежа.

- Чем отличается ПСБ от других игроков на рынке факторинга?

- ПСБ работает на рынке факторинга с 2002 года, входит в ТОП-10 крупнейших банков России. Банк накопил обширный опыт в этой области. Мы работаем в 65 регионах России.

По итогам первого полугодия 2020 года группа ПСБ заняла первое место по числу активных клиентов по факторинговому обслуживанию. И второе место - по портфелю сделок в сегменте малого и среднего бизнеса. Таким образом, по данным Ассоциации факторинговых компаний, группа ПСБ вошла в тройку лидеров практически во всех федеральных округах России.

Наш продукт отличается не одним преимуществом, а целым комплексом - у нас конкурентная процентная ставка, беззалоговое финансирование, расчеты «день в день», есть возможность рефинансирования текущей задолженности, удобное расчетное обслуживание psb-online и персональный менеджер по факторингу.

- Какие варианты факторинга сегодня есть?

- В зависимости от рынка, на котором осуществляется сделка, он может быть внутренним или международным, который в свою очередь может быть экспортным или импортным.

Факторинг бывает реверсивным, направленным, прежде всего, на защиту интересов покупателя. Факторинг для поставщиков может быть открытым или закрытым, с регрессом или без регресса. А недавно мы запустили онлайн-факторинг.

- В этом году многие предприятия пересмотрели алгоритмы своей работы с учетом новых ограничений. Как они повлияли на факторинг в ПСБ?

- ПСБ всегда стремится сделать свои услуги максимально доступными независимо от того, хочет клиент приехать в офис или же предпочитает дистанционное взаимодействие с банком. В этом году главный тренд в работе с клиентами - это как можно меньше бумаг и как можно больше решений онлайн без визита в отделение банка. Причем в удобное время и в удобной форме для клиента. И мы продолжаем этому следовать, хотя начали внедрять дистанционные сервисы еще задолго до пандемии.

Приоритеты нового времени – минимизация прямых контактов и необходимость ускорения бизнес-процессов. Отвечая возросшим требованиям, в мае 2020 года ПСБ первым среди российских банков запустил услугу онлайн-факторинга, ориентированную на поставщиков групп компаний «Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Монетка», «О’кей», «Тандер», «Х5 Retail Group», «Билла», «Гиперглобус», и этот список будет постоянно пополняться новыми дебиторами.

У банка минимальные требования к клиенту и автоматизированное максимально оперативное принятие решений. Для представителей крупного корпоративного бизнеса лимит финансирования достигает 300 млн рублей, для компаний малого и среднего бизнеса - 250 млн рублей. При этом все необходимые документы передаются в банк по защищенным онлайн-каналам.

Онлайн-факторинг ПСБ существенно снижает риски для всех участников сделки - дебитора, фактора и поставщика. Это достигается за счет высокоскоростной обработки больших объемов данных и автоматической верификации документов.

Все, что нужно для участия в программе, - подать заявку на сайте и направить пакет документов, получить решение за 2 рабочих часа и получить финансирование до 100% от объема поставок.

Ждем вас в нашем офисе: Псков, улица Некрасова, 38/25, телефоны: (8112) 79-02-01, 79-02-84, 79-02-85.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

Теги: #Промсвязьбанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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