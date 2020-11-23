Экономика

В России нашли альтернативу закрытию фуд-кортов в торговых центрах

Министерство промышленности и торговли России направило письмо в администрации всех российских регионов с предложениями, как организовать работу фуд-кортов на территории торговых центров. Письмо, подписанное врио директора департамента развития внутренней торговли Александром Лифинцевым, сообщает РБК.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов передал через пресс-службу, что регламент направили в регионы для ознакомления и возможного использования в случаях, если там будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фуд-кортов. «Покупатель, как правило, едет в ТЦ, чтобы приобрести конкретный товар в конкретном магазине, а не чтобы провести там время», - приводит издание его слова.

В отдельных регионах работу фуд-кортов ограничили, хотя трафик посетителей в торговых центрах и так сократился — в среднем по стране на 30-40% год к году, указывает в письме Минпромторг. По его мнению, альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фуд-кортов в торговых центрах «на время ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции».



За основу Минпромторг предлагает взять регламент, разработанный Российским союзом торговых центров (РСТЦ) совместно с компаниями IKEA и «Мега».