Экономика

В Псковской области появится инструмент общественного обсуждения проекта бюджета

По проекту бюджета Псковской области или годовому отчету об исполнении областного бюджета наряду с публичными слушаниями могут проводиться общественные обсуждения. Решение о выборе формата будет отнесено к полномочиям администрации региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 25 ноября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Первый заместитель председателя комитета по финансам региона Людмила Павлова пояснила, что все поправки в областной закон «О бюджетном процессе» связаны с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

Так, статья закона о планировании бюджетных ассигнований дополняется нормой, в соответствии с которой такое планирование будет учитываться с учетом действующих и неисполненных обязательств. Получатель бюджетных средств будет принимать новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.

По словам Людмилы Павловой, это сделает бюджетный процесс более эффективным.

Также в региональном законе учитываются изменения в части казначейского обслуживания, системы казначейских платежей и вводится термин «единый казначейский счет» и глава о системе казначейских платежей.

Единый казначейский счет представляет собой аналог корреспондентского счета, аналитический учет по которому ведется в разрезе казначейских счетов. На нем будут аккумулироваться средства бюджетов всех уровней, средства бюджетных, автономных учреждений и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.