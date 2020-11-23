Экономика

В Псковской области создадут условия для автоматизации 200 магазинов и 60 автолавок

В Псковской области предлагается установить пониженную ставку налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), для организаций потребительской кооперации и хозяйственных потребительских обществ, а также продлить на территории региона налоговых каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 2024 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» рассмотрел сегодня, 25 ноября, парламентский комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

Данные меры поддержки разработаны по итогам заседаний рабочей группы, созданной при областном Собрании депутатов региональным комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политике. Льготный налоговый режим, ориентированный на представителей малого и среднего бизнеса, предлагается ввести в связи с прекращением с января 2021 года действия единого налога на вмененный доход. Согласно проекту закона, пониженная ставка устанавливается на три года: на 2021 год в размере 2%, на 2022 год - 3,5%, на 2023 - 5%.

Председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев пояснил, что такое постепенное повышение налоговой нагрузки позволит организациям потребкооперации провести автоматизацию около 200 магазинов и 60 автолавок, работающих в сельской местности.

Также в законопроекте содержится обновленная редакция регионального закона «О патентной системе налогообложения». В частности, патентная система налогообложения дополняется видом предпринимательской деятельности «Животноводство, услуги в области животноводства», которая включит в себя собственно животноводство и транспортировку животных. Андрей Михеев подчеркнул, что это позволит предпринимателям оформлять один патент, а не несколько.

Что касается налоговых каникул, то они будут распространяться на новые ИП, применяющие патентную и упрощенную систему налогообложения, и осуществляющие предпринимательскую деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению.

Как следует из приведенных в пояснительной записке данных, в 2019 году региональными налоговыми каникулами по двум системам налогообложения воспользовались 467 индивидуальных предпринимателей, общая сумма налоговой поддержки составила около 49 млн рублей.

Бюджетный комитет Псковской областного Собрания поддержал предложенные нововведения, но окончательное решение депутатский корпус примет завтра, 26 ноября, на очередной сессии парламента.