Экономика

Андрей Михеев заверил, что новая стратегия социально-экономического развития будет полезна

Разработка стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года обошлась региону в 3,75 млн рублей. Конкурсную процедуру выиграла Высшая школа экономика (ВШЭ). Об этом в ходе обсуждения документа сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат-единоросс Андрей Михайлов во время дискуссии заявил, что не увидел в 200 листах текста стратегии особой конкретики и усомнился в полезности такого документа. В то же время парламентарий согласился, что его разработка необходима в связи с федеральными требованиями по стратегическому планированию. Депутат также поинтересовался, насколько помогла региону предыдущая стратегия.

Андрей Михеев в ответ отметил, что, возможно, целесообразно сделать краткое изложение стратегии. Он также указал, что законодательство о стратегическом планировании с течением времени менялось, и в новой редакции стратегия социально-экономического развития будет «более полезна региону», чем ее предыдущие версии.

«Этот документ определяет не только видение, цели и задачи, но и содержит достаточно проработанный план мероприятий, которые потом можно будет включить в региональные госпрограммы. Кроме того, предусмотрено обязательное согласование с федеральными органами власти, которые требуют, чтобы мероприятия реализовывались именно в рамках конкретной стратегии», - пояснил Андрей Михеев.