Экономика

Около четверти россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения

Около четверти россиян имеют финансовую подушку на случай увольнения, следует из данных совместного исследования сервиса «Работа.ру» и «Сбербанк страхование».

В исследовании, которое проводилось в ноябре, приняли участие более 3 тысяч человек со всей России. Выяснилось, что 23% респондентов имеют финансовую подушку в случае увольнения, а 10% опрошенных сообщили, что на их сбережения можно прожить не больше месяца, пишут «Известия».

При этом 34% рассказали, что смогут прожить на свои накопления 1 – 3 месяца, а 31% - до полугода. Год на свои сбережения смогут прожить только четверть респондентов.

Также в ходе исследования выяснилось, что больше половины россиян (52%) сталкивались с увольнениями из-за сокращения численности штата сотрудников, а также банкротством или финансовыми трудностями в компании.

«При этом каждый пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов такие увольнения случались лишь однажды», — пишет РИА Новости.

В случае внезапного увольнения большинство (60%) респондентов рассчитывают потратить на поиски нового места работы не более 3 месяцев, 21% - до полугода, 19% - год и более.