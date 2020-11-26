Экономика

Анатолий Копосов назвал голосование коммунистов против проекта бюджета поддержкой губернатора

Вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов (КПРФ) в ходе обсуждения проекта бюджета Псковской области на 2021 год и плановый двухлетний период заявил, что его фракция не поддерживает главный финансовый документ региона, но в целом положительно оценивает работу областной администрации в плане бюджетной политики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением он выступил сегодня, 26 ноября, на очередной сессии регионального парламента.

«К сожалению, показатели нынешнего бюджета довольно сложные. У меня вызывает уважение мужество тех людей, которые становятся губернаторами нашей области при нынешней бюджетной политике в нашей стране. На мой взгляд, вы справились с задачей. То, что сделано за счет собственных средств, меня удовлетворяет. Виден рост собственных доходов. Но хочется видеть четкие ясные цифры в бюджете», - высказался он.

Также он подверг серьезной критике рост государственного долга. «По моему мнению, это тоже заложено сверху (на федеральном уровне – ред.), чтобы обирать население в пользу олигархов и банкиров», - заявил Анатолий Копосов.

В то же время парламентарий вспомнил, что в Псковской области был пример, когда удалось серьезно снизить госдолг, но ценой оптимизации образования и здравоохранения. «Для того, чтобы нам развиваться, безусловно, нужно брать дополнительные деньги», - пришел к выводу депутат.

Затем он попытался довести до губернатора позицию фракции КПРФ. «Голосование сегодня против бюджета – это не злорадство, это, наоборот, будет вашей поддержкой в министерстве и правительстве. Мы вам верим, что вы всего добьетесь. Посмотрим, что будет ко второму чтению. Возможно, мы поменяем точку зрения», - заключил Анатолий Копосов.