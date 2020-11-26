Экономика

Выручка в секторе креативных индустрий Псковской области составила за год 3,8 млрд рублей

Эксперты Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) впервые в стране подсчитали вклад творческого сектора в ВВП российских регионов. Выборка данных осуществлялась за 2019 год.

Так, выявлено, что в креативных индустриях Псковской области задействовано 2,2 тысячи организаций, среднесписочная численность работников в которых составляет 2 тысячи человек. Всего на креативные индустрии области приходится 7,7% от всех организаций и 1,5% от всей численности работающих жителей региона. Приближенная оценка вклада креативных индустрий в ВРП (валовой региональный продукт) Псковской области – 1,5%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре городских компетенций АСИ, в топ-3 отраслей креативных индустрий Псковской области по количеству организаций входят:

разработка ПО – 362 организации

деятельность прочих общественных организаций – 334 организации

архитектура – 314 организаций.

ТОП-3 отраслей креативных индустрий региона по среднесписочной численности работников выглядит следующим образом:

производство одежды – 2271 человек

производство мебели – 1467 человек

производство кожи и изделий из кожи – 923 человека.

Лидеры по суммарной выручке в секторе креативных индустрий:

производство мебели – 5 272 млн рублей

полиграфия – 2 753 млн рублей

производство одежды – 1 935 млн рублей.

Всего выручка организаций креативных индустрий в Псковской области составила 3,8 млрд рублей. В целом на творческий сектор приходится 1,2% от суммарной выручки всех организаций, зарегистрированных в регионе.