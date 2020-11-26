Выручка в секторе креативных индустрий Псковской области составила за год 3,8 млрд рублей

Эксперты Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ) впервые в стране подсчитали вклад творческого сектора в ВВП российских регионов. Выборка данных осуществлялась за 2019 год.
Так, выявлено, что в креативных индустриях Псковской области задействовано 2,2 тысячи организаций, среднесписочная численность работников в которых составляет 2 тысячи человек. Всего на креативные индустрии области приходится 7,7% от всех организаций и 1,5% от всей численности работающих жителей региона. Приближенная оценка вклада креативных индустрий в ВРП (валовой региональный продукт) Псковской области – 1,5%.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре городских компетенций АСИ, в топ-3 отраслей креативных индустрий Псковской области по количеству организаций входят:
ТОП-3 отраслей креативных индустрий региона по среднесписочной численности работников выглядит следующим образом:
Лидеры по суммарной выручке в секторе креативных индустрий:
Всего выручка организаций креативных индустрий в Псковской области составила 3,8 млрд рублей. В целом на творческий сектор приходится 1,2% от суммарной выручки всех организаций, зарегистрированных в регионе.