Экономика

Утверждены основные параметры бюджета территориального фонда ОМС

Проект закона о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2021 год и на двухлетний плановый период принят в первом чтении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На этом этапе рассмотрения законопроекта депутаты утвердили основные показатели: бюджет фонда по доходам и расходам определён на ближайший год в сумме 8 млрд 353 млн 402,5 тысячи рублей, на 2022 год – уже более 8,7 млрд рублей, на 2023 год - более 9,2 млрд рублей, дефицит не планируется.

Доходы регионального фонда сформированы за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального фонда обязательного медицинского страхования – это основной источник, бюджетов территориальных фондов других субъектов РФ и прочих неналоговых поступлений.

Размер федеральной субвенции рассчитывается исходя из численности застрахованного населения Псковской области – на 1 января 2020 года количество таких граждан составляло 623492 человека – и подушевого норматива. На 2021 году страховой платеж на одного гражданина, имеющего полис ОМС, установлен в размере 13 078,6 рублей. Для сравнения: норматив 2020 года равен 12 699,2 рублей.

Страховые взносы за неработающее население региона также входят в объём субвенции, получаемой территориальным фондом ОМС, но эти расходы покрываются за счет областных средств – в следующем году эта сумма составит 2 млрд 728 млн 776,2 тысячи рублей.

Направления расходования средств фонда остаются неизменными. За счет фонда финансируется базовая территориальная программа обязательного медицинского страхования, мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования, обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ.

Как и в прошлые годы, в целях финансовой устойчивости фонда в законопроекте предусмотрено формирование нормированного страхового запаса. В 2021 году эта сумма составит 549 млн рублей.