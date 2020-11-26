Экономика

Инструмент общественных обсуждений бюджета появился в Псковской области

Общественные обсуждения будут проводиться по проекту областного бюджета или годовому отчету о его исполнении наряду с публичными слушаниями. Соответствующие изменения в закон о бюджетном процессе Псковской области приняли депутаты регионального парламента на 51-й сессии 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заместитель губернатора Псковской области - начальник финансового управления администрации региона Татьяна Баринова отметила, что указанные поправки в областной закон о бюджетном процессе связаны с необходимостью приведения его в соответствие с федеральным законодательством.

Кроме того, статья закона о планировании бюджетных ассигнований дополняется нормой, в соответствии с которой такое планирование будет учитываться с учетом действующих и неисполненных обязательств. Получатель бюджетных средств будет принимать новые бюджетные обязательства в объеме, не превышающем разницы между доведенными до него лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами.

Также в областном законе учитываются изменения в части казначейского обслуживания, системы казначейских платежей, вводится термин «единый казначейский счет» и глава о системе казначейских платежей.

«Единый казначейский счет - это аналог корреспондентского счета», - пояснила Татьяна Баринова. На нем будут аккумулироваться средства бюджетов всех уровней, средства бюджетных, автономных учреждений и организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями.

Законопроект поддержали 39 депутатов в первом и втором чтениях.