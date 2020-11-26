Экономика

Бюджет территориального ФОМС увеличился на 162 миллиона рублей

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили изменения в текущий бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области, доходы которого на 2020 год увеличиваются на 162 млн 369,9 тыс. рублей в связи с выделением межбюджетных трансфертов. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Из указанной суммы 144 млн 712,8 тыс. рублей предназначены для дополнительного финансового обеспечения медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, 2 млн 110,2 тыс. рублей направят на финансовое обеспечение денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

А 15 млн рублей направят на финансовое обеспечение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах РФ.

За счет фактического поступления в 2020 году дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджет территориально фонда возрастет еще на 521,3 тысячи рублей. Эти средства пополнят финансирование областной государственной программы «Развитие здравоохранения».

С учетом вносимых изменений текущие доходы территориального ФОМС утвердили в сумме 8 млрд 416 млн 164,2 тысячи рублей, расходы - 8 млрд 578 млн 164,2 тысячи рублей.

Параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов остаются без изменений.

Законопроект поддержали 40 депутатов в первом и втором чтениях.