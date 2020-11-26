Экономика

Псковские депутаты продлили налоговые каникулы для предпринимателей-новичков

Налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Псковской области продлили до 2024 года. Такое решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на 51-й сессии 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такие каникулы продлили тем предпринимателям, уточняется в законе, которые применяют патентную и упрощенную систему налогообложения, осуществляющим деятельность в производственной, социальной, научной сферах и в сфере предоставления бытовых услуг населению.

Кроме того, парламентарии установили пониженную ставку налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения (УСН), для организаций потребительской кооперации и хозяйственных потребительских обществ,

Ориентированный на представителей малого и среднего бизнеса льготный налоговый режим ввели в связи с прекращением с января 2021 года действия единого налога на вмененный доход. Согласно проекту закона, пониженная ставка устанавливается на три года: на 2021 год в размере 2%, на 2022 год - 3,5%, на 2023 - 5%.

Постепенное повышение налоговой нагрузки в 2021-2023 годах позволит организациям потребительской кооперации и хозяйственным обществам, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их союзы, провести автоматизацию около 200 магазинов и 60 автолавок, работающих в сельской местности, пояснил представляющий законопроект председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Также патентную систему налогообложения дополнили видом предпринимательской деятельности «Животноводство, услуги в области животноводства», в который входит само животноводство, а также услуги по забою и транспортировке скота.