Экономика

Стратегию развития Псковской области до 2035 года одобрили депутаты

Стратегию социально-экономического развития Псковской области до 2035 года одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно пояснительной записке, важнейшими стратегическими ориентирами Псковской области, определяющими ее конкурентные позиции в среднесрочной и долгосрочной перспективе, являются:

- преодоление тенденций сокращения численности населения области за счет активной демографической и миграционной политики, рост уровня жизни и создание благоприятных условий для творческой самореализации ее жителей;

- обеспечение роста производительности труда в 2-2,2 раза (по отношению к уровню 2019 года);

- обеспечение роста располагаемых доходов на душу населения не менее чем в 2 раза (по отношению к уровню 2019 года);

- рост ВРП на душу населения в 4-4,5 раза (по отношению к уровню 2019 года);

- повышение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП не менее чем в 1,5-1,7 раза (по отношению к уровню 2019 года).

В стратегии выделяются четыре сценария развития региона в зависимости от открытости экономики и уровня инвестиций из федерального бюджета: индустриальный, инновационный, инерционный и консервативный.

Стратегия будет реализовываться в три этапа, каждый из которых синхронизирован с ключевыми точками развития страны и области.

Ключевыми задачами первого этапа (2020-2024), помимо прочего, являются создание институциональной среды для привлечения инвестиций, запуск инвестиционных проектов для преодоления ключевых вызовов региона, реализация в полном объеме региональных проектов, разработанных в рамках национальных проектов и др.

Реализация второго этапа пройдет в течение 2025-2030 годов и будет полностью соответствовать сроку выполнения национальных целей развития. Ключевыми задачами второго этапа являются: разработка крупных инфраструктурных проектов при благоприятной внешней конъюнктуре и достижение первых результатов региональных мероприятий по преодолению основных вызовов региона.

По итогам третьего этапа (2031-2035) исполнения стратегии должны быть достигнуты ощутимые результаты развития региона, в том числе: создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в приоритетных отраслях, запуск крупных инфраструктурных проектов при благоприятной внешней конъюнктуре, доведение социальной инфраструктуры до уровня наиболее успешных регионов России.

Отмечается, что на третьем этапе должны быть реализованы все ключевые проекты, обеспечен переход к инновационной экономике, сформирована благоприятная среда для ведения бизнеса, созданы благоприятные условия жизнедеятельности населения.

Стратегию одобрили 37 депутатов, против проголосовали двое.