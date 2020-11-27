Экономика

Региональным девелоперам выделят 87,9 млрд рублей

Региональным девелоперам до 2024 года планируется выделить 87,9 млрд рублей из госбюджета, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. На 2021 год заложено 27,3 млрд рублей, на 2022-й - 28,5 млрд и на 2023-й - 32,1 млрд. Средства выделены в рамках программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Программа впервые сформирована не на год, а на четыре. В настоящее время бюджет пока согласован до 2024 года, пишет газета «Известия».

«Сегодня нам необходимо сфокусироваться на ценности реализации социальных задач строительства. Этот год внес коррективы, хоть и несущественные, и нам нужно быть готовыми к таким коррективам в будущем. Работать на опережение, в том числе создавая дополнительные стимулирующие инструменты, которые позволят нам эффективнее решать возможные преграды», - отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

В настоящее время в программе участвуют 57 регионов. Там девелоперам помогают строить автомобильные дороги, детские сады, школы, поликлиники, объекты инженерной инфраструктуры, рассказали в Минстрое. Новыми участниками программы стали Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карелия, Коми, а также Смоленская, Томская, Московская, Мурманская, Оренбургская и Орловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.