Экономика

Около 40% россиян перестали пользоваться наличными

За время пандемии доля жителей страны, которая полностью перешла на безналичные расчеты, достигла почти 40%, сообщил РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Стабильно растет доля полностью безналичных клиентов, которые пользуются банковской картой, но в течение месяца не снимают в банкомате наличные. Сейчас она составляет 39%, это на 5 процентных пунктов выше, чем до пандемии», - сказал Ведяхин.

Он отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финансовых технологий и скорости роста безналичных платежей. По его данным, уже около 85% клиентов банка используют карты для безналичных переводов и расчетов за товары и услуги, а не только для снятия наличных. Россияне также стали чаще пользоваться дистанционными способами общения с банком, сейчас около 64 млн клиентов пользуются мобильным приложением. Александр Ведяхин сообщил, что ощутимый рост в удаленных каналах показывают операции с валютой и с обезличенными металлическими счетами.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гражданам использовать бесконтактную оплату посредством карт или смартфонов. В первом квартале этого года снятие наличных оказалось самой непопулярной операцией по пластиковым картам. Тогда россияне потратили на безналичные покупки 7 трлн рублей, что на 9,7% больше объема снятия наличных — 6,4 трлн рублей.