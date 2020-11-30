Экономика

Экспорт продукции Псковской области составил 34,9 млн долларов США

Экспорт продукции Псковской области на 1 ноября 2020 года в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» составил 34,9 млн долларов США или 120,3 % к плану (план 2020 года 29 млн. долл. США). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

Основным экспортером мясной продукции является ОАО «Великолукский мясокомбинат», продукция поставляется в Гонконг и Венесуэлу.

Экспортерами рыбной продукции являются 8 предприятий области (ООО «Балт-Фиш Плюс», ООО «Рыболов», ООО «РК Ветвеник» и другие), продукция поставляется в Литву, Эстонию, Германию, Швейцарию, Нидерлады, Финляндию и ближнее зарубежье.

Масложировую продукцию реализует ОАО «Порховский маслосырзавод» в ближнее зарубежье (Казахстан).

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» проведены культуртехнические работы сельскохозяйственным предприятием ООО «Тригорское» в Пыталовском районе на площади 700 га.

ООО «Тригорское», ООО «Агро Балтика», ООО «Скангали», ООО «Идаванг», ООО «Веть» в текущем году реализовали и отгрузили на собственную переработку 21 тысяч тонн семян рапса.