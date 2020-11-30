Экономика

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлен до конца 2021 года

Правительство РФ продлит мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год - до 31 декабря 2021 года», - сказал председатель кабмина. По его словам, «именно этот сектор оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции». «В малом бизнесе заняты миллионы людей, и наша задача - продолжить их поддержку», - заявил Мишустин.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого предпринимательства будут исключены из ежегодных плановых проверок на 2021 год, передает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития. «Исключения в соответствии с поручением президента составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты контроля которых отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора)», - отметил директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Отмечается, что предусмотренные постановлением меры позволят избежать существенного роста проверок в 2021 году по сравнению с 2020 годом и предыдущими годами, что позволит серьезно снизить административную нагрузку на большое число предприятий малого бизнеса.

Однако постановлением предусматривается возможность проведения в 2021 году выездных проверок с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. Возможна замена плановой выездной проверки на 2021 год инспекционным визитом и ограничение продолжительности плановой проверки 10 рабочими днями.

После введения весенних «антиковидных» мер были прекращены все плановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также введены серьезные ограничения для внеплановых проверок. Промежуточные итоги за первое полугодие 2020 года показывают, что число проверок по сравнению с первым полугодием 2019 года снизилось на 45,7% - с 612 тысяч до 332,3 тысяч проверок.