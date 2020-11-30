В России пока не планируют вводить новых мер поддержки бизнеса

Нового пакета мер помощи бизнесу пока ожидать не стоит, так как экономика продолжает функционировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Дальше какие-то меры (помощи бизнесу - ред.) будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», - сказал представитель Кремля. По его словам «пока сейчас речь не идет о каких-то очередных пакетах помощи». «Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», - отметил Песков, напомнив, что «весной ситуация были кардинально другая».
«Правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня», - сказал Песков. Он не отрицает, что проблемы есть, но они «связаны с общим экономическим кризисом». «Мы как Россия не можем оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире, это связано с пандемией», - пояснил Песков.
Он напомнил, что «набор мер поддержки был сформулирован, был реализован». «В настоящий момент экономика не закрывается, она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание - как организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику», - отметил пресс-секретарь главы государства.
Сравнить ситуацию с той, которая была весной этого года, Песков отметил: «Весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун». Правительство поддерживает постоянный диалог с представителями малого и среднего бизнеса, и «в рамках этого диалога формулируются какие-то потребности», - отметил представитель Кремля. Исходя из потребностей могут появиться новые меры поддержки.