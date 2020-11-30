ВТБ запустил услугу автопополнения корпоративных карт

ВТБ запустил услугу автопополнения универсальных карт для бизнеса. Опция подключается бесплатно по заявке в офисах банка или через систему дистанционного банковского обслуживания.
В рамках услуги, при достижении порога неснижаемого остатка на карте, банк автоматически переведет необходимую сумму с расчетного счета клиента на карточный. Порог, при достижении которого следует пополнить счет, клиент определяет самостоятельно, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Пользователям универсальной карты ВТБ доступны все необходимые функции: внесение наличных денежных средств на расчетный счет организации через банкоматы банка (самоинкассация), безналичная оплата товаров и услуг, а также получение наличных денежных средств. Карта поддерживает бесконтактную оплату, в том числе Applе Pay, Samsung Pay, Google Pay. Дополнительную защиту данных при оплате картой в интернете обеспечивает технология 3D Secure.