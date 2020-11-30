Экономика

Ритейлеры ожидают повышение спроса на чай и кофе к Новому году

В торговых сетях считают, что в этом году россияне массово не поедут за рубеж и вряд ли будут отдыхать в России из-за опасений заразиться коронавирусом. Поэтому охотнее будут покупать продукты средней и высокой ценовой категории. Ритейл ожидает повышение спроса на чай, кофе, алкоголь, а также на праздничные товары, пиротехнику и товары для дома, пишет газета «Известия».

«Спрос на товары будет повышенным. Поэтому в компании ожидают хорошие продажи перед Новым годом и после него», - сказал гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

С коллегами согласны в «Ленте»: «Мы ожидаем повышенный спрос на элементы декора и украшения к празднику, а также на кухонные аксессуары, утварь и товары для сервировки стола».

В предстоящие праздники впервые за последнее 10-20 лет граждане проведут так много времени дома, рассказал коммерческий директор «Утконос Онлайн» Михаил Толоконников. Поэтому в компании ожидают крайне высокого спроса.

«Покупки будут в меньшей степени носить импульсный характер, а станут более спланированными. Хотя люди расширят набор праздничных блюд и продуктов за счет деликатесов, мясной и рыбной гастрономии, то есть тех, на которые делают акцент при встрече Нового года за рубежом или в ресторанах», - уверен он.

Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле, считают в АКОРТ.