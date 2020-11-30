Экономика

Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны

В период с июля по сентябрь 2020 года по сравнению со вторым «карантинным» кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на динамику доходов россиян, сравниваемую год к году. Так, во втором квартале 2020-го реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а в третьем квартале их падение замедлилось до 4,8%, пишет газета «Известия».

Однако если отвлечься от показателей 2019 года и взять «точкой отсчета» второй квартал 2020-го - время самых жестких эпидемических ограничений, становится очевиден позитивный тренд, считают аналитики FinExpertiza. Так, в июле–сентябре 2020 года по сравнению апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов - в 61 из 85.

Существеннее всего они увеличились в Краснодарском крае (сразу на 51,6%, до 42,2 тысячи рублей в месяц), большой прирост показали доходы жителей Дагестана (на 30,6%, до 29,3 тысячи рублей на человека), тройку лидеров по величине прироста закрывает Кабардино-Балкария (на 25,3%, до 22,1 тысячи рублей).

На динамику доходов повлияли повышенные «коронавирусные» пособия по безработице и выплаты семьям с детьми - они улучшили благосостояние граждан в бедных дотационных регионах, полагают авторы исследования. Значительную роль также сыграли восстановительный рост экономики и сезонный фактор, но по итогам года на прирост доходов рассчитывать не стоит, заявили эксперты.