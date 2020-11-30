Экономика

Оформить индивидуальную выписку можно в СберБанк Онлайн

Новый сервис доступен пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Клиент может сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Сервис доступен пользователям iOS и Android.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.

Всего с начала 2020 года клиенты Сбера запросили в банке 81 млн справок, из них 46 млн — в СберБанк Онлайн (57%).

Популярность сервиса росла на протяжении года, так как он позволяет получить необходимый документ удаленно, без посещения офиса банка.

«Мы продолжаем активно развивать наши digital-сервисы, расширяя спектр доступных банковских операций, которые можно совершать онлайн. Благодаря удобным и понятным инструментам наши клиенты могут получать необходимые сервисы и услуги 24х7 без необходимости визита в офис банка», - отметила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.