Экономика

Как работать, если нет платежного терминала: лайфхак для псковских предпринимателей

Загляните в свой кошелек: много ли там наличных? Скорее всего, в нем лежит одна-две банковских карты и мелочь на всякий случай. А может, и кошелек вы уже не используете, храня карты в обычном портмоне или внутреннем кармане. Однако до сих пор в Пскове и области есть магазинчики и кафе, где вы не сможете расплатиться картой. Проблемы зачастую возникают и у предпринимателей, которые организуют доставку товаров или питания на дом. Прекрасным современным решением в таких случаях станет сервис «Плати QR» от Сбера.

Удобно и экономно

Действительно, как показывает статистика Центробанка, доля россиян, предпочитающих безналичный расчет, постоянно растет: в частности, в I квартале количество платежей по картам выросло до 86% с 78% в 2019 году. Свою роль здесь сыграла и пандемия, ограничившая наши контакты по максимуму, но все же объективно процесс перехода на безналичный расчет начался не сегодня и даже не вчера. Ничего удивительного нет: такой способ оплаты удобен, а зачастую еще и позволяет сэкономить благодаря различным системам лояльности.

При этом все больше людей оплачивает товары и услуги не только с помощью карты, но и по QR-коду — для проведения платежа данным способом достаточно показать сгенерированный в мобильном приложении персональный QR-код либо отсканировать код, размещённый в торговой точке. В итоге оплата занимает меньше времени и возможна, даже если клиент забыл карту, наличные или его телефон не поддерживает систему бесконтактной оплаты.

Такая технология оплаты за товары и услуги в Сбербанке появилась летом 2019 года. Сервис «Плати QR» удобен и выгоден для предпринимателей: тариф за его использование устанавливается банком в размере 0,6–1,5% в зависимости от рода деятельности организации и не зависит от оборота, при этом торговая точка не нуждается в специальном оборудовании.

Продавцу достаточно иметь QR-код, который покупатель сканирует камерой своего смартфона через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Кассиры и курьеры, в свою очередь, заходят в интернет-банк СберБизнес по специальному доступу кассира, который позволяет принимать оплату, генерировать QR-коды, и увидеть всю необходимую информацию о покупке.

QR-код позволяет совершить оплату в магазине или уже при получении доставки, что стало особенно актуальным в этом году. Ещё один плюс в том, что оплата происходит бесконтактно. У компаний есть также возможность интегрировать оплату по QR-коду в свои сайты, чтобы упростить онлайн-покупки, или разместить графический код на корпусе вендинговых автоматов по продаже кофе, сладостей или даже линз. Для тех, кто пользуется онлайн-кассой «Эвотор», сервис доступен по умолчанию – настраивать ничего не нужно.

Удобен сервис и для клиентов: они смогут оплачивать покупки в тех торговых точках, где нет традиционного платежного терминала. Сервис позволяет, кроме того, получать бонусы СберСпасибо.

«Сервис «Плати QR» быстро завоевал популярность как у предпринимателей, так и у псковичей, - подчеркивает управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко. — Сбербанк продолжает работу по внедрению инновационных платёжных решений. Без многих из них сегодня уже невозможно представить нашу повседневную жизнь. Сервис «Плати QR» - прекрасный выбор для бизнеса вне зависимости от его масштаба: среди тех, кто подключен к нему, есть представители как малого, так и среднего предпринимательства. Особенно он полезен организациям, которые развивают услугу доставки, мобильным торговым точкам, и специалистам, работающим на выезде».

Функционал «Плати QR»

Чтобы подключить сервис «Плати QR», предпринимателю достаточно заключить договор с банком и получаете индивидуальный QR-код: один или несколько — для каждой точки или курьера.

Принимать оплату по QR можно на следующий день после подключения. Есть четыре способа делать это с помощью сервиса:

1. Распечатать куар-код в интернет-банке СберБизнес и разместить на видном месте у кассы, на витрине и т.п. В этом случае при оплате клиент будет вводить сумму покупки вручную в приложении.

2. Генерировать куар-коды через мобильное приложение СберБизнес при каждой покупке. Кассир или курьер вводит сумму заказа, код генерируется, и смартфон покупателя считывает его уже с учётом суммы к оплате. Клиенту ничего дополнительно делать не нужно.

3. Интегрировать сервис с кассой или вендинговым аппаратом с помощью API. Куар-код будет автоматически генерироваться для каждой покупки и выводиться на экран кассы.

4. Интегрировать сервис с сайтом, тоже с помощью API. Оплатить покупки по QR смогут по-прежнему только пользователи приложений СберБанк Онлайн и Тинькофф, но комиссия будет ниже, чем в случае обычного интернет-эквайринга.

После покупки клиент увидит уведомление о том, что платёж прошёл успешно, в своём приложении, а продавец или курьер — в интернет-банке СберБизнес. Вы можете дать ограниченный доступ к аккаунту сразу нескольким кассирам и курьерам по специальному логину и паролю и не беспокоиться о безопасности: персонал будет видеть только операции по «Плати QR».

Узнать больше о сервисе и подключить его можно в разделе «Плати QR»