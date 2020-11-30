Экономика

Дефицит игрушек может возникнуть в России к Новому году

В России может возникнуть дефицит импортных игрушек накануне Нового года. Об этом говорится в письме Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) в Федеральную таможенную службу (ФТС).

Импортеры не успели вовремя ввезти в страну необходимый объем товара, пояснила «Известиям» президент АИДТ Антонина Цицулина. Обычно уже в сентябре на складах компаний есть необходимый предновогодний запас, но в этом году его не сформировали, пишет газета «Известия».

«Зарубежные производители, лидером среди которых является КНР, ограничили производство еще в феврале, на протяжении нескольких месяцев заводы стояли. После того, как их работа возобновилась, страна начала делать поставки в другие регионы по квотам, а не исходя из того, какой объем продукции требовался покупателю», - сказала она.

Организация предложила ускорить пропуск продукции на границе. В пресс-службе ФТС сказали, что сейчас нет проблемных вопросов, которые связаны с ввозом и декларированием товаров для детей и подростков, если речь идет о добросовестных участниках внешнеторговой экономической деятельности. Сейчас работа сторон проходит в режиме, близком к реальному времени, подчеркнули в службе.

По данным АИДТ, 71% игрушек на российском рынке по итогам прошлого года - зарубежного производства.