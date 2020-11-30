Экономика

Центробанк не будет выкупать госдолг

Прямая покупка госдолга и прямое кредитование правительства запрещено законом о Центральном банке для обеспечения независимости денежно-кредитной политики, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

В последнем обзоре по финансовой стабильности отмечается, что главными покупателями новых выпусков ОФЗ стали российские банки, которые получают под эти ценные бумаги ликвидность от регулятора через механизм длинного репо. При этом центробанки во многих странах сами являются основными покупателями госдолга, пишет газета «Известия». Глава ЦБ уже подчеркивала, что регулятор не будет выкупать ОФЗ у Минфина.

«На очень короткий промежуток с сентября до конца этого года банкам требуется дополнительная ликвидность, чтобы сгладить перетоки, связанные с тем, что размещение происходит осенью, а основные расходы будут в декабре. Это временная операция, которая длится несколько месяцев. После того как, средства, которые бюджет занял, будут потрачены, они вернутся в экономику и в банковскую систему. И, соответственно, потребность банков в операциях репо скорее всего существенно снизится», - пояснил Алексей Заботкин.

Он также подчеркнул, что в закон о Центральном банке не планируется вносить никаких изменений, позволяющих регулятору покупать ОФЗ.

«Если Центральный банк будет вовлечен в прямое финансирование дефицита бюджета, это подорвет независимость денежно-кредитной политики», - отметил зампред ЦБ. А это, в свою очередь, скорее всего, негативно отразится на способности Банка России решать задачу поддержания ценовой стабильности, добавил он.