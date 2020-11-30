Экономика

Эксперт объяснил, почему не стоит переводить долларовые накопления в рубли

В то время, как рубль теряет позиции к доллару, некоторые валюты, напротив, растут к рублю. Однако не стоит расценивать это как основание для долгосрочных покупок, поскольку тренд может измениться, считают аналитики.

«Не стоит переводить доллары в рубли или другую валюту, если на это нет веских оснований», рассказал агентству «Прайм» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его мнению, безоговорочным лидером среди 36 ключевых мировых валют в 2020 году стала шведская крона, которая выросла за последние 11 месяцев более чем на 9% к доллару. Такой процесс он объяснил тем, что в Швеции не вводились жесткие противовирусные ограничения. При этом на протяжении долгого времени темпы распространения заболевания в стране были низкими.

В ноябре резкий рывок вверх совершил и китайский юань. Этому поспособствовала предвыборная кампания президентства в США.

Эксперт указал, что в последние шесть месяцев снижение доллара носит скорее спекулятивный характер. «Мы видим рост спроса на рисковые активы в ожидании скорого начала массовой вакцинации от коронавируса, что должно подбодрить экономику. У доллара гораздо больше шансов на укрепление, тогда как рубль по-прежнему переоценен к нефти. Исходя из этого, не стоит переводить долларовые накопления в рубли или другие валюты. Настроения рынка могут измениться, вдобавок вы можете много потерять на конвертации», заключил Дмитрий Бабин.