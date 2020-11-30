Экономика

УФАС возбудило десять дел после проверки постов псковских кафе и ресторанов в соцсетях

По итогам проверки постов псковских кафе и ресторанов в социальных сетях региональное УФАС возбудило около 10 административных дел. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале территориального антимонопольного ведомства.

«К сожалению, судя по всему, со статьей 21-й закона о рекламе ознакомились единицы маркетологов, которые занимаются ведением аккаунтов», - пришли к выводу специалисты псковского УФАС.

В ведомстве отметили, что практически у всех размещена реклама алкоголя, тогда как законодатель говорит, что реклама алкоголя в интернете запрещена, в рекламе алкоголя нельзя использовать изображения человека и в каждом случае она должна сопровождаться предупреждением о вреде чрезмерного потребления алкоголя.

Проверки будут продолжены, заявили в УФАС Псковской области.

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Напомним, в сентябре этого года ведомство уже привлекало к ответственности за рекламу алкоголя в соцсетях ирландский паб O’HARA в Великих Луках и магазин «Куб вин» в Пскове. При этом ООО «Дионис» (магазин «Куб вин») попыталось оспорить решение УФАС в Арбитражном суде, однако сегодня, 29 сентября, суд решение антимонопольного органа поддержал.