Экономика

6 главных фишек нового псковского кафе «Гости»

Уже месяц в Пскове работает городское кафе «Гости». Расположено оно у Летнего сада на ул. Л. Толстого, 1. Рассказываем, почему стоит туда заглянуть.

1. Псковские цены.

В хорошем смысле слова цены тут местные. То есть по карману горожанам с обычным достатком. Заглянем в меню. Салат с курицей обойдется в 210 рублей, паста с морепродуктами — в 300. Девичник, встреча друзей, семейные посиделки — ни одно из этих событий не ударит больно по кошельку. Здесь говорят, что не хотят обижать гостей высокими ценами.

2. На баре 12 кранов

Особое предложение для гостей — три фиксированных цены на янтарный напиток, кружка которого обойдется в 150, 200 или 250 рублей. Позиции в меню отечественные и импортные, включая прославленные во всем мире сорта. Да-да, даже тот самый, что собирает в свою книгу неожиданные рекорды.

3. Строгий шеф

Кухней в «Гостях» руководит шеф-повар Сергей Соцкий. Он работал с акулами ресторанного бизнеса в Пскове и запускал известные в городе точки общепита. А еще шеф славится суровыми требованиями к персоналу. Значит, гостей тут не только накормят вкусно, но и обслужат приветливо.

4. Конструктор для бизнес-ланча

Со 2 декабря кафе начало кормить бизнес-ланчами. Работникам расположенных рядом офисов, административных учреждений, студентам предлагают отдельное меню с обеденными блюдами. Оно будет меняться каждые две недели и включать несколько салатов, супов, вторых блюд и напитков. Каждый сможет собрать обед по своему вкусу и карману.

5. Критиковать — нужно

В «Гости» ждет псковичей команда, ранее запускавшая ресто-бар «Мажор». Эти люди знают толк в качестве и долгой дружбе с посетителями. Каждый гость городского кафе может поделиться своими предложениями по улучшению его работы. Здесь их примут с благодарностью.

6. Кормят вкусно

«Соотношение цены и качества — волшебное», это прямая цитата. Меню не раздутое, то есть блюда для кафе отбирали тщательно, каждое из них вкусно приготовят и красиво подадут. Даже закуски тут - не разогретые полуфабрикаты, их делают на местной кухне, в том числе, пельмени, колбаски и сырные шарики.

Городское кафе «Гости»

Псков, ул. Л.Толстого, 1.

Группа «ВКонтакте» «Городское кафе "Гости"».

Страница в Instagram @gosti_pskov.

Работает каждый день с 12:00 до 23:00.

Бизнес-ланч с 12:00 до 15:00.

А пойдемте в «Гости»?