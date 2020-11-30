Экономика

ВТБ финансирует строительство завода сжиженных газов в Псковской области

ВТБ установил кредитно-документарный лимит на сумму более 1,7 млрд рублей компании «Елме Мессер Рус» (группа компаний ELME MESSER GAAS) на 8 лет, в том числе для обеспечения договора займа с Фондом развития промышленности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, кредитные средства предприятие направит на строительство воздухоразделительного завода по производству промышленных, пищевых и медицинских газов (сжиженный кислород, азот, аргон) в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области. Совокупный годовой объем производства составит более 90 тысяч тонн.

Цель проекта – расширение сети поставок и увеличение продаж в Северо-Западном округе и Центральной России, а также экспорт в Республику Беларусь и страны ЕС.

«Мы уверены, что данное соглашение с ELME MESSER GAAS поможет основать прочный фундамент для развития отношений банка и компании в будущем. Строительство воздухоразделительного завода - первый крупный проект компании в России. Мы убеждены в его значимости как для области и региона, так и СЗФО. Открытие завода уменьшит зависимость российских предприятий СЗФО от импорта из других стран, и в то же время увеличит объем экспорта газовой продукции», - подчеркнула управляющий ВТБ в Псковской области Наталия Чиркова.

«Запуск завода запланирован на конец 2021 – начало 2022 года. Новое предприятие станет крупнейшим в сегменте производства сжиженных газов в Северо-Западном округе. Его важная миссия, помимо всего прочего, − производство в больших объемах медицинского кислорода. Мы благодарны ВТБ за оказанную поддержку и высоко оцениваем работу команды банка», – отметил генеральный директор ООО «Елме Мессер Рус» Виталий Громов.