Экономика

Индекс роста МСП обсудили в Пскове

В начале текущей недели эксперты института экономики роста им. П.А. Столыпина и представители Псковской области под председательством уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева провели обсуждение в рамках отработки индекса роста МСП. Вебинар прошел на площадке Торгово-промышленной палаты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

По итогам III квартала 2020 года индекс роста МСП в Псковской области находится в зоне «умеренного роста».

Максимальный вклад в рост значений показателей индекса роста МСП обеспечили малые предприятия, при этом выручка также существенно выросла у средних предприятий, а объем фонда оплаты труда на одного занятого на микропредприятиях.

Ключевые факторы роста индекса в третьем квартале по отношению ко второму кварталу 2020 года:

в результате снятия ограничений и реализации отложенного спроса в третьем квартале выручка МСП выросла относительно второго квартала на 8,6%, при этом выручка на 1 МСП относительно прошлого года выросла на 3.3 п.

средний объем ФОТ на одного занятого относительно второго квартала вырос на 1,4%, в результате снижения налоговой нагрузки на ФОТ с 30% до 15%

среднее число рабочих мест на 1 предприятие относительно второго квартала выросло на 2%, при этом относительно аналогичного периода прошлого года прирост составил 5.5 п.

В третьем квартале наибольший прирост показателей обеспечили лесоводство и лесозаготовки, деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, операции с недвижимым имуществом.

Антилидерами стали растениеводство и животноводство, производство пищевых продуктов, складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность.

Спикером совещания выступила руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Анастасия Алехнович, также в мероприятии приняли участие руководитель Псковского отделения Сбербанка Анна Тарасенко; заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Салтыков, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, руководители и представители исполнительных органов Пскова и Великих Лук, руководители и представители банковской сферы, эксперты.

Участники мероприятия договорились о совместной работе над перспективным проектом, повторные встречи с предварительными результатами запланированы на начало следующего года.