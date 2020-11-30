Экономика

Инфляция в России превысила прогноз ЦБ

Инфляция в России пока складывается немного выше ожиданий Банка России, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде лидеров «Опоры России».

«Но все-таки экономическая ситуация не будет создавать какие-то дополнительные долгосрочные инфляционные риски, так называемые дезинфляционные риски будут преобладать», - добавила она.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,9-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 24 по 30 ноября составила 0,1%. Предыдущие три недели инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%. С начала ноября потребительские цены выросли на 0,7%, с начала года - на 4,1%.