Экономика

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2021 год проходят в гордуме

Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов проходят в ГКЦ сегодня, 3 декабря. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проводит слушания глава города Елена Полонская, с основным докладом выступит начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, с содокладом - председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

В связи с действующими ограничительными мерами по коронавирусу всем желающим представить свои предложения по проекту бюджета было заранее рекомендовано сделать это без очного присутствия на слушаниях по электронной почте. Поэтому мероприятие сегодня проходит без массового присутствия граждан.

Для участия в слушаниях зарегистрировано 30 человек.

Открывая слушания, Елена Полонская поблагодарила финансовое управление за кропотливую работу над проектом бюджета. «Знаю, что последний месяц вы работали до глубокой ночи. Спасибо вам за этот важный труд, вы добросовестно сделали свою работу, и мы видим, что бюджет остался социально ориентированным и в нем учтены пожелания жителей», - констатировала глава города.

«Не секрет, что из-за пандемии страна проходит сложный период, не остался в стороне и наш город. Благодаря эффективным решениям главы администрации Пскова Александра Братчикова, продолжится финансирование всех муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни горожан. Он отчетливо понимает, что в непростое время, когда жители столкнулись с эпидемией, нам предстоит сделать мирные и добрые вещи. Поэтому социальная сфера будет в приоритете», - добавила Елена Полонская.

Отдельно она поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова, который оказывает повышенное внимание развитию областного центра. «Он регулярно проводит встречи в Москве, отстаивая интересы жителей региона и Пскова. Уже не первый год город получает беспрецедентную поддержку. На 2021 год запланировано много проектов, которые предстоит реализовывать и администрации города, и депутатам», - заключила она.