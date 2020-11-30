Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
ПСБ Факторы роста
Назад в прошлое
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Чем больше делается, тем больше хочется
75 лет спустя Год памяти и славы
спастись от огня
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 30.11.2020 15:143 Два года завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино»: цифры и факты 04.12.2020 07:270 Аналитики сообщили о подорожании повседневных товаров на 14% 03.12.2020 18:340 Свыше 60% расходов бюджета Пскова в 2021 году будут носить социальную направленность 03.12.2020 18:210 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2021 год проходят в гордуме 03.12.2020 17:460 Инфляция в России превысила прогноз ЦБ 03.12.2020 16:080 Индекс роста МСП обсудили в Пскове
 
 
 
Самое популярное 02.12.2020 10:0015 Вирус атакует: личные истории псковичей 29.11.2020 18:2440 Псковичи испортили новые пешеходные дорожки на улице Кузбасской дивизии 27.11.2020 13:282 На Псковскую область надвигается циклон «Таня» 27.11.2020 13:232 Детская инфекционная больница горела в Пскове 30.11.2020 07:0014 Почти 200 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Аналитики сообщили о подорожании повседневных товаров на 14%

04.12.2020 07:27|ПсковКомментариев: 0

Цены на продукты и товары повседневного спроса (FMCG) выросли за год на 14%, если сравнивать показатели октября этого года и прошлого. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

В перечень оцениваемых товаров вошли самые популярные у потребителей наименования: мясо и рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца и другие. Из непродуктовых товаров компания учитывала разные виды одежды, включая верхнюю, а также обувь, детские товары и так далее, пишет газета «Известия».

«В этом году темп повышения цен на товары обусловлен ростом курса валют: множество продуктов на рынке являются импортными (например, овощи, фрукты, концентраты для соков). Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья. Скидки большинства ритейлеров в сентябре и октябре могли стать одной из причин стабилизации цен в эти месяцы», - сказала исполнительный директор «Ромира» Инна Караева.

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция на продукты питания выросла до 4,83%, напомнила замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Данные холдинга не противоречат официальной статистике, поскольку организации рассматривают разные перечни товаров, пояснила она.

«Разница между официальными данными и фактурой "Ромира" более чем трехкратная. Результаты исследования холдинга выглядят достаточно обоснованными, при этом они не противоречат ни Росстату, ни другим альтернативным оценкам инфляции потребительских цен. Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных», - указала эксперт.

Она добавила, что обычно социологи опрашивают население в крупных городах, где уровень жизни выше: значит, люди могут покупать себе более дорогие товары.

Теги: #Цены
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Затронул ли вас коронавирус?
В опросе приняло участие 456 человек
04.12.2020, 08:000 Радиоинтерферометр из трех телескопов заработал в России 04.12.2020, 07:530 В Псковской области вышла в свет книга «Память поколений» 04.12.2020, 07:450 Ученые разработали антиоксидант для защиты от мощных доз радиации 04.12.2020, 07:350 Сегодня православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
04.12.2020, 07:330 Минюст выступил за уголовное наказание за отказ передать ребенка родителю 04.12.2020, 07:270 Аналитики сообщили о подорожании повседневных товаров на 14% 04.12.2020, 07:150 Социальные НКО приравняют к коммерческим организациям 04.12.2020, 07:050 Очаг коронавируса выявили в Великолукском медколледже
04.12.2020, 07:000 Еще 198 жителей Псковской области заразились COVID-19 03.12.2020, 23:420 Власти Великих Лук возложили цветы на братском захоронении 03.12.2020, 23:001 На 107-м году жизни в Великолукском районе скончалась долгожительница 03.12.2020, 22:430 В Пскове снова ищут подрядчика для реконструкции кинотеатра «Октябрь» за 321 млн рублей
03.12.2020, 22:330 Дмитрий Шахов поздравил членов Псковской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» 03.12.2020, 22:260 Менее 4% сельхозживотных застраховано в Псковской области 03.12.2020, 22:120 В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки 03.12.2020, 22:090 Евросоюз обвинил Россию и Китай в дезинформации по коронавирусу
03.12.2020, 21:500 Памятные мероприятия к Дню Неизвестного солдата прошли в Пскове, Великих Луках, Острове и Порхове 03.12.2020, 21:380 Спектакль псковского театра драмы «Ревизор» приглашен на театральный фестиваль в Румынии 03.12.2020, 21:240 Боксер из Псковской области вышел в полуфинал чемпионата России 03.12.2020, 21:150 Штраф получил в Невельском суде белорус за организацию незаконной миграции
03.12.2020, 21:060 Российские туристы массово хлынули в Калининградскую область 03.12.2020, 20:560 В Карелии ищут загадочно пропавшего молодого псковича 03.12.2020, 20:530 В лесах Псковской области сложились благоприятные для насекомых-вредителей погодные условия 03.12.2020, 20:390 Суд в Москве арестовал преподавателя по делу о госизмене
03.12.2020, 20:330 С 1 января в пункте пропуска Убылинка начнет действовать электронная виза 03.12.2020, 20:170 Опубликовано видео с места столкновения грузовика с «Хендаем» на трассе Петербург - Псков 03.12.2020, 20:050 Стартовал районный этап конкурса «Я и пожарная безопасность» 03.12.2020, 19:391 Минюст намерен вынести за пределы российских городов все СИЗО и колонии
03.12.2020, 19:250 Ежедневные тренировки смогут облегчить течение короновируса 03.12.2020, 19:060 Роспотребнадзор дал псковичам рекомендации по выбору пуховика 03.12.2020, 18:462 Пассажир справил нужду в самолете Москва - Псков на глазах у бортпроводников 03.12.2020, 18:340 Свыше 60% расходов бюджета Пскова в 2021 году будут носить социальную направленность
03.12.2020, 18:309 Реплика Донецкого: Провокация под ником «Задрали!» 03.12.2020, 18:260 В «Роснано» проводили Чубайса клипом под песню «Есть только миг» 03.12.2020, 18:210 Публичные слушания по проекту бюджета Пскова на 2021 год проходят в гордуме 03.12.2020, 18:120 В двух районах Псковской области новые дома готовы принять переселенцев из аварийного жилья
03.12.2020, 17:570 Облачная погода и ночная гололедица ожидается в пятницу в Псковской области 03.12.2020, 17:550 Началась прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 03.12.2020, 17:480 Зияющие высоты, или Снова о министерстве счастья 03.12.2020, 17:460 Инфляция в России превысила прогноз ЦБ
03.12.2020, 17:330 Лжеврач обокрала ветерана в Пустошкинском районе 03.12.2020, 17:243 Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 на следующей неделе 03.12.2020, 17:1912 Превращение по Кафке в 2020 году 03.12.2020, 17:151 Названы признаки грядущей «смерти» смартфона
03.12.2020, 17:080 Псковичи могут получить бесплатную консультацию по вопросам недвижимости 11 декабря 03.12.2020, 16:535 Беременной псковичке удалось вызвать врача только после 60 тщетных звонков 03.12.2020, 16:450 Приставы порадовали воспитанников великолукского центра социального обслуживания 03.12.2020, 16:340 На выборах в Африке победил Адольф Гитлер
03.12.2020, 16:234 Установлены тарифы на электроэнергию в Псковской области на 2021 год 03.12.2020, 16:131 860 вызовов скорой помощи зарегистрировали в Псковской области за последние сутки 03.12.2020, 16:080 Индекс роста МСП обсудили в Пскове 03.12.2020, 16:008 Потерявшей обоняние псковичке рекомендовали «дышать над картошкой»
03.12.2020, 15:564 Псковичка пожаловалась на хамство кондуктора в автобусе 03.12.2020, 15:500 Общественный пресс-центр ПЛН: Что готова предложить Псковская область людям «серебряного возраста» 03.12.2020, 15:430 Псковские молодогвардейцы запускают проект «Инклюзия 2.0» 03.12.2020, 15:331 Студенты юрфака ПсковГУ выступили против переезда в «хлев»
03.12.2020, 15:250 Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в новогодние туры по святым местам 03.12.2020, 15:190 Псковичи смогут проверить свой уровень финансовой грамотности 03.12.2020, 15:1217 Чайная начала работу в Снетогорском монастыре 03.12.2020, 15:070 Суд оправдал обвиняемого в сбыте наркотиков псковича
03.12.2020, 15:020 Пожарную службу вызвали на улицу Стахановскую в Пскове из-за подгоревшей пищи 03.12.2020, 14:560 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Стругокрасненском районе 03.12.2020, 14:530 Спастись от огня 03.12.2020, 14:490 Временно изменились номера call-центров центров обслуживания клиентов компании «Экопром»
03.12.2020, 14:423 Псковской инфекционной больнице подарили автомобиль 03.12.2020, 14:383 «Сообразим на троих»: Феномен депутата Васильева. ВИДЕО 03.12.2020, 14:330 Финалистки конкурса «Мисс Псков» примерили образ Снегурочек 03.12.2020, 14:260 Просящему у тебя дай - служба помощи нуждающимся «Милосердие Псков»
03.12.2020, 14:190 Полную коллекцию фильмов киновселенной MARVEL можно посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ 03.12.2020, 14:121 Игорь Иванов рассказал о сложностях исполнения отраслевых соглашений 03.12.2020, 14:050 Как работать, если нет платежного терминала: лайфхак для псковских предпринимателей 03.12.2020, 13:520 ВТБ финансирует строительство завода сжиженных газов в Псковской области
03.12.2020, 13:500 Программу оздоровления переболевших COVID-19 медиков запустит Псковский облсовпроф в декабре 03.12.2020, 13:410 Как псковичи могут реализовать свои самые смелые планы. ЛОНГРИД 03.12.2020, 13:350 Три железнодорожных переезда в Псковской области оснащены новыми устройствами заграждения 03.12.2020, 13:273 Усадьбу Бороздиных продает Псковский облсовпроф
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.