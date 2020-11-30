Экономика

Банки усомнились в необходимости появления цифрового рубля

У новой цифрового рубля не будет преимуществ относительно имеющихся форм платежей, считает 47% участников опроса Ассоциации банков России (АБР). В обеспечении выгоды цифровой валюты уверены 23,5% респондентов, а оставшиеся 29,5% голосов приходятся на пункты «другое» и «затрудняюсь ответить».

В то же время чуть больше половины (53%) опрошенных видят необходимость внедрения цифрового рубля в ближайшее время, следует из данных анкетирования. Еще 35% респондентов считают запуск механизма нецелесообзразным, 12% затруднились ответить, пишет газета «Известия».

«Итоги экспресс-опроса говорят о том, что в банковском сообществе пока нет консенсуса относительно запуска цифрового рубля. В целом на данный момент банки не понимают, как будет реализован проект, поэтому сложно сделать оценку по требуемым расходам и выгодам. Некоторые участники отмечали, что создание новой инфраструктуры, а также - ее защиты, сверхзатратно», - пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков.

В октябре Банк России опубликовал консультационный доклад «Цифровой рубль». Представители регулятора уже провели серию встреч с участниками рынка для обсуждения предложенных концепций. Встреча с членами АБР прошла 2 декабря.