Экономика

Новый инвестор «Псковкабеля» заявил о полном погашении долгов прежнего собственника

Новый собственник завода «Псковкабель» полностью выкупил активы завода и погасил задолженность перед сотрудниками и кредиторами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГК AKRON HOLDING.

Кабельно-проводниковое направление в структуре ГК AKRON HOLDING появилось в 2018 году. Производственными активами в Северо-Западном федеральном округе управляет холдинговая компания «Современные кабельные технологии» (SKT Group).

Напомним, Псковский кабельный завод был объявлен банкротом 17 декабря 2018, а в начале 2019 тогда ГК AKRON HOLDING принял руководство предприятием на правах аренды.

«Все сотрудники псковского завода были трудоустроены в ООО «Современные кабельные технологии». На момент перехода сотрудников в новую организацию были выплачены все основные долги по заработной плате, а компенсация за не использованные отпуска была окончательно погашена в ноябре 2020 года. В настоящее время все долги перед сотрудниками Псковкабеля выплачены в полном объеме», - заверил новый владелец активов завода.

В ГК AKRON HOLDING отмечают, что за два года штатная численность сотрудников увеличилась с 350 до 490 человек. На модернизацию завода было направлено более 100 миллионов рублей.