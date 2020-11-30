Экономика

Рост цен на овощи и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер - ФАС

Повышение цен на плодоовощную продукцию и яйца носит сезонный и прогнозируемый характер, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России со ссылкой на начальника управления контроля агропромышленного комплекса ведомства Ларису Вовкивскую.

«С окончанием естественного сезона урожая этих культур и приближением зимы количество поставляемых на рынок отечественных товаров снижается. В связи с тем, что значительная доля отечественного производства помидоров и огурцов производится тепличными комплексами, затраты на их производство повышаются. В то же время в данный период увеличивается объем импорта плодоовощной продукции, что не может не сказаться на их стоимости», - цитирует Вовкивскую ТАСС.

То есть изменение цены помидоров и огурцов, а также куриных яиц было традиционным и предсказуемым, добавляет она.