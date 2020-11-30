Экономика

Потребительская активность россиян сократилась на 10% в ноябре

Потребительская активность россиян сократилась в ноябре 2020-го на 10% по сравнению с прошлым годом, следует из данных аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

По результатам исследования, среднее значение индекса потребительской активности Tinkoff CoronaIndex в ноябре составляло 6,1 балла - в прошлом году он был на уровне 6,7.

Традиционным ноябрьским распродажам - Дню холостяка (11 ноября), «Черной пятнице» (28 ноября) и Дню матери (29 ноября) - не удалось поддержать потребительский спрос: траты сократились на 30% в сравнении с 2019 годом, пишет газета «Известия».

При этом объем онлайн-покупок вырос на 14% по сравнению с октябрем. Лидерами спроса стали спортивные товары, электроника, одежда и туристические путевки.

«Серьезнее всего выросли затраты россиян в неделю «Черной пятницы» (22–29 ноября) на услуги турагентств (+61% за неделю), образование (+42%), спортивные товары (+31%), книги и развлечения (+28 и +24% соответственно). Кроме того, россияне активно тратили деньги в салонах красоты (+24%), на одежду и обувь (+15%), бытовую технику и электронику (+20%), а также на товары для дома и ремонта (рост на 15% в недельном значении)», - говорится в материалах исследования.

Тренд на переход покупок в Сеть образовался из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса. Однако уже в начале декабря индекс трат снизился до 6 баллов - до уровней второй половины мая и начала июня 2020-го. В то же время уменьшились траты в офлайн - в итоге обороты бизнеса в ноябре сократились на 9%.

В отчете отмечается, что лидером роста оказались цветы: россияне потратили на букеты в День матери на 145% больше среднего годового значения и на 52% больше, чем в 2019 году.