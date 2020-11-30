Экономика

600 тысяч рублей выделят на реконструкцию здания под Центр спортивной гимнастики в Пскове

На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию здания по улице Коммунальной, 25 под Центр спортивной гимнастики из бюджета Пскова будет выделено 600 тысяч рублей. Как передает с очередной сессии гордумы корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующие изменения внесены в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

За счет перераспределения средств городского бюджета также предусмотрено выделение 181 тысячи рублей на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия у детского сада №25, 980 тысяч рублей - на изготовление и установку теневого навеса на территории детского сада №30 и двух теневых навесов в саду №37.

Также получена субсидия из областного бюджета в 219 тысяч рублей на ликвидацию очагов борщевика Сосновского.

На 2021-2022 годы расходная и доходная части остаются без изменений.

Кроме того, депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года.

Согласно отчету финуправления, в бюджет Пскова поступило 3 млрд 604 млн рублей или 59,5 % от плановых назначений. Профинансировано расходов на 3 млрд 580 млн или 57,7 % от назначений. Превышение доходов над расходами составило 23 млн 208 тыс. рублей. Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то доходы увеличились на 13,3 %, а расходы увеличились на 12,9 %.