Экономика

Бюджет города Пскова на 2021 год принят в первом чтении

Бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов принят в первом чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 45-й сессии Псковской городской Думы. После краткого доклада начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт депутаты высказали свои суждения и предложения, которые, на их взгляд, следует учесть при принятии бюджета во втором чтении.

Фото: pixabay.com

Так, депутат Дмитрий Пермяков высказал мнение, что финансовое управление видит параметры бюджета «в хрустальном шаре». На его взгляд, сложно представить, что НДФЛ вырастет на 19% - для этого нет оснований.

Замглавы Пскова Александр Баев отметил, что хотел бы увидеть ко второму чтению отражение пожеланий горожан в приложении к бюджету, в котором предусматриваются средства на решение проблем округов.

В конечном счете депутаты большинством голосов приняли бюджет в первом чтении.