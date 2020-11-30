Экономика

Программа импортозамещения продуктов в России провалилась - аналитики

Аналитики подсчитали, что целевых показателей импортозамещения по целому ряду товаров достичь не удалось и поставки из стран, попавших под санкции, заменили ввозом товаров из третьих стран. За восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения в условиях действующего запрета на ввоз определенной продукции России не удалось достичь плановых показателей, следует из исследования национального рейтингового агентства (НРА), сообщает «Коммерсантъ».

В августе 2014 года было введено эмбарго на ввоз в страну определенных категорий товаров из стран Запада как ответ на западные санкции. Первый запрет на поставки товаров - мяса, рыбы, молочной продукции, сыров, овощей, фруктов - касался стран ЕС и США. Через год санкции расширили на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, позже - на Украину.

Выпадающий объем продукции планировалось заместить российскими товарами согласно стратегии импортозамещения от 2012 года.

Однако аналитики считают, что сделать это удалось лишь частично и значительная часть продуктов все еще ввозится из-за рубежа, но уже из других стран.

Например, объем экспорта молочной продукции к концу 2020 года должен был сократиться на 30%, однако в реальности сокращение составило 20%. Импорт плодоовощной продукции должен был уменьшиться на 20%, но фактически снизился только на 11%. Непосредственно ввоз овощей сократился на 27%, тогда как должен был снизиться на 70%.