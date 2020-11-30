Экономика

Наблюдательный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по строительству завода пластмасс

Инвестиционный проект по строительству на территории ОЭЗ «Моглино» завода, выпускающего широкий ассортимент пластмассовых изделий, одобрили сегодня, 7 декабря, члены наблюдательного совета особой экономической зоны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Бизнес-проект представил его автор, индивидуальный предприниматель Стас Осовский. Он рассказал, что на заводе планируется наладить выпуск широкого спектра пластмассовых изделий для крупных предприятий на заказ. Речь, в первую очередь, идет об обслуживании организаций, работающих в сфере пищевой промышленности.

Ожидается, что более 70% потребителей продукции завода составят участники внутреннего рынка сбыта: оптовые базы, сети продовольственных магазинов, крупные предприятия пищевой промышленности и тд. Кроме того, продукция будет представлена для экспорта в страны Европейского Союза. Сырье для производства пластиковых изделий руководство предприятия планирует получать в большей части от местных поставщиков, в том числе Плюсского перерабатывающего комбината и компании «Титан-Полимер».

Ввод завода в эксплуатацию планируется осуществить в 2023 году, сообщил инвестор. Планируемый объем выпуска продукции к моменту выхода производства на максимальную мощность - 1,2 тонны в год. Количество привлеченных на предприятие работников – более 60 человек.

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По итогам обсуждения члены наблюдательного совета единогласно одобрили инвестиционный проект и рекомендовали его к рассмотрению на экспертном совете ОЭЗ «Моглино». После чего между руководством особой экономической зоны и инвестором было заключено соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности в «Моглино».

В рамках совещания и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко представила актуализированный перспективный план развития особой экономической зоны до 2030 года, разработанный с учетом итогов развития ОЭЗ за предыдущий период, а также текущих экономических и бюджетных факторов.