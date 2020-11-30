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Экономика

В копилку хозяйке: пять новогодних закусок от «Деревни Соловьи»

08.12.2020 09:58|ПсковКомментариев: 0

В этом году многие, как никогда, ждут наступления 1 января, ведь именно сейчас, в эпоху пандемии, нам всем хочется верить в сказку и исполнение надежд. 2020-й стал сложным для всех. Вместе с тем он в очередной раз напомнил нам об истинных ценностях - здоровье и семье, обо всех прекрасных моментах, когда мы все вместе собираемся за большим столом, чтобы пожелать друг другу всего самого прекрасного и светлого. И, конечно же, попробовать все деликатесы, которые приготовят хозяйки. Торговая сеть «Деревня Соловьи» начинает обратный новогодний отсчет и предлагает несколько рецептов новогодних закусок.

Праздничная закуска из полукопченой колбаски

Ингредиенты:

Колбаса «Рижская» полукопченая «Деревня Соловьи» — 100 г

Яйцо — 2 шт.

Сыр сливочный или плавленный — 100 г

Каперсы маринованные — 1-2 ст. ложек

Перец чили — 0,5-1 шт.

Грецкие орехи — 4-5 штук

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — по вкусу (по желанию)

Майонез — 1 ч. л. (если нужно)

1. Подготовьте продукты. Если используете сыр сливочный, то майонез не нужен. Если у вас сыр плавленный, то положите ложечку в начинку.

2. Соедините вареные яйца с сыром и майонезом.

3. Измельчите до состояния однородной кашицы. Соль или другие специи можно добавить чуть позже. 4. Возьмите три пиалочки, разделите поровну сырную массу. Добавьте в одну мелко порезанные каперсы, в другую - измельченный чеснок и орехи, в третью - порезанный чили. Перемешайте. Откорректируйте на соль.

5. Колбаску порежьте тонко. Положите по ложечке начинки.

6. Сверните кулечком, зафиксируйте шпажкой соответствующего цвета: с чили - красной, с чесноком - желтой, с каперсами - зеленой.

Рулетики с классической ветчиной

Ингредиенты:

Тесто слоеное — 1 упак.

Ветчина классическая «Деревня Соловьи» - 300 г

Зелень

Сыр твердый - 200 г

1. Берем слоеное тесто, раскатываем, смазываем майонезом

2. Кладем мелко порезанное любое мясо, зелень, тертый сыр.

3. Сворачиваем рулет, режем на кусочки и выкладываем на противень.

4. Через 15 минут вкусная закуска готова.

Тарталетки «А-ля пицца»

Ингредиенты:

Тарталетка — 10 шт

Помидор — 3 шт

Карбонад (Любительский или Столичный, «Деревня Соловьи») — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Яйцо куриное — 1 шт

Майонез — 2 ст. л.

Перец черный — по вкусу

1. Помидор режем кубиками, сок сливаем.

2. Карбонад режем кубиками, можно заменить на копченую колбасу, ветчину.

3. На крупной терке трем сыр.

4. Взбиваем яйцо, майонез и перец.

5. Все перемешиваем и раскладываем в тарталетки. Запекаем в духовке минут 20 при температуре 180 градусов.

Канапе с оливками и колбасой

Различные канапе - одна из самых популярных закусок на новогодних корпоративах, да и на домашних праздниках они пользуются неизменным успехом.

Ингредиенты:

Хлеб — 4 ломт.

Колбаса Столичная «Деревня Соловьи» — 100 г

Сыр творожный (или сливочный) — 50 г

Оливки зеленые — 1 бан.

Маслины — 1 бан.

1. Из хлеба (лучше вчерашнего) вырезать кружочки диаметром примерно 4 см.

2. На каждый кружочек намазать творожный или сливочный сыр.

3. Подготовить остальные ингредиенты - маслины, оливки и колбасу. Колбаса должна быть тонко нарезана.

4. Нанизать на шпажки колбасу, оливку и маслину так, как показано на фото.

5. Воткнуть шпажки в хлебные кружочки и сервировать готовые канапе.

Холодец

Какой Новый год без холодца? Вкуснейший янтарно-прозрачный со вкусом крепкого бульона - студень считается национальным русским блюдом. И в каждой семье, у каждой хозяйки свои секретные рецепты холодца: кто-то предпочитает густо-мясной, кому-то по нраву прозрачный с яркими акцентами моркови и зелени, при этом главное в холодце - свежая сахарная косточка или голяшки!

Ингредиенты:

Свиные ножки - 4 шт.

Мякоть свинины - 1,5 кг

Луковица, морковь – 1 шт.

1 корень петрушки

Лист лавровый

4-5 зубчиков чеснока, черный перец горошком, соль

1. Ножки тщательно вымыть, ошпарить крутым кипятком. Мясо вымыть, нарезать большими кусками. Сложить ножки и мясо в большую кастрюлю, залить водой. Поставить на сильный огонь, довести до кипения. Шумовкой снять пену.

2. Лук и морковь очистить, крупно нарезать, вместе с корнем петрушки слегка припечь на сухой раскаленной сковороде, добавить в кастрюлю с мясом, уменьшить огонь до минимума. Варить под неплотно закрытой крышкой 5 часов, при необходимости добавляя воду. В конце варки добавить лавровый лист, перец и соль по вкусу.

3. Выложить из кастрюли мясо и овощи. Бульон процедить, накрыть крышкой и оставить в теплом месте.

4. Из ножек удалить все косточки. Нарубить разваренное мясо и ножки. Чеснок очистить и измельчить. От того, как будет нарублено мясо, зависит окончательный вид холодца. Очень мелкая нарубка сделает холодец плотным, почти непрозрачным. Лучше всего резать мясо кусочками 0,5-0,7 см.

5. Положить нарубленное мясо в формы, сверху присыпать чесноком. Тонкой струйкой влить процеженный бульон, накрыть пищевой пленкой и выставить на холод. Когда холодец застынет, аккуратно соскоблить ложкой поднявшийся наверх и застывший жир. Для подачи перевернуть форму на большое блюдо, накрыть горячим полотенцем, энергично встряхнуть. Нарезать холодец на порционные куски.

С наступающим! На этом «Деревня Соловьи» не прощается с вами: в следующий раз мы поделимся рецептами новогодних салатов! 

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

ул. Коммунальная, рынок Нива

ул.Текстильная, 1Б

ул. Воровского, Центральный рынок

ул. Я. Фабрициуса, д. 5А (Шайба)

ул. Ижорского батальона, д. 5

ул.Я. Райниса, 53б

Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Добро пожаловать в фирменные магазины «Деревня Соловьи»!

Теги: #Новый год #соловьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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