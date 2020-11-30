Экономика

В копилку хозяйке: пять новогодних закусок от «Деревни Соловьи»

В этом году многие, как никогда, ждут наступления 1 января, ведь именно сейчас, в эпоху пандемии, нам всем хочется верить в сказку и исполнение надежд. 2020-й стал сложным для всех. Вместе с тем он в очередной раз напомнил нам об истинных ценностях - здоровье и семье, обо всех прекрасных моментах, когда мы все вместе собираемся за большим столом, чтобы пожелать друг другу всего самого прекрасного и светлого. И, конечно же, попробовать все деликатесы, которые приготовят хозяйки. Торговая сеть «Деревня Соловьи» начинает обратный новогодний отсчет и предлагает несколько рецептов новогодних закусок.

Праздничная закуска из полукопченой колбаски

Ингредиенты:

Колбаса «Рижская» полукопченая «Деревня Соловьи» — 100 г

Яйцо — 2 шт.

Сыр сливочный или плавленный — 100 г

Каперсы маринованные — 1-2 ст. ложек

Перец чили — 0,5-1 шт.

Грецкие орехи — 4-5 штук

Чеснок — 2 зубчика

Зелень — по вкусу (по желанию)

Майонез — 1 ч. л. (если нужно)

1. Подготовьте продукты. Если используете сыр сливочный, то майонез не нужен. Если у вас сыр плавленный, то положите ложечку в начинку.

2. Соедините вареные яйца с сыром и майонезом.

3. Измельчите до состояния однородной кашицы. Соль или другие специи можно добавить чуть позже. 4. Возьмите три пиалочки, разделите поровну сырную массу. Добавьте в одну мелко порезанные каперсы, в другую - измельченный чеснок и орехи, в третью - порезанный чили. Перемешайте. Откорректируйте на соль.

5. Колбаску порежьте тонко. Положите по ложечке начинки.

6. Сверните кулечком, зафиксируйте шпажкой соответствующего цвета: с чили - красной, с чесноком - желтой, с каперсами - зеленой.

Рулетики с классической ветчиной

Ингредиенты:

Тесто слоеное — 1 упак.

Ветчина классическая «Деревня Соловьи» - 300 г

Зелень

Сыр твердый - 200 г

1. Берем слоеное тесто, раскатываем, смазываем майонезом

2. Кладем мелко порезанное любое мясо, зелень, тертый сыр.

3. Сворачиваем рулет, режем на кусочки и выкладываем на противень.

4. Через 15 минут вкусная закуска готова.

Тарталетки «А-ля пицца»

Ингредиенты:

Тарталетка — 10 шт

Помидор — 3 шт

Карбонад (Любительский или Столичный, «Деревня Соловьи») — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Яйцо куриное — 1 шт

Майонез — 2 ст. л.

Перец черный — по вкусу

1. Помидор режем кубиками, сок сливаем.

2. Карбонад режем кубиками, можно заменить на копченую колбасу, ветчину.

3. На крупной терке трем сыр.

4. Взбиваем яйцо, майонез и перец.

5. Все перемешиваем и раскладываем в тарталетки. Запекаем в духовке минут 20 при температуре 180 градусов.

Канапе с оливками и колбасой

Различные канапе - одна из самых популярных закусок на новогодних корпоративах, да и на домашних праздниках они пользуются неизменным успехом.

Ингредиенты:

Хлеб — 4 ломт.

Колбаса Столичная «Деревня Соловьи» — 100 г

Сыр творожный (или сливочный) — 50 г

Оливки зеленые — 1 бан.

Маслины — 1 бан.

1. Из хлеба (лучше вчерашнего) вырезать кружочки диаметром примерно 4 см.

2. На каждый кружочек намазать творожный или сливочный сыр.

3. Подготовить остальные ингредиенты - маслины, оливки и колбасу. Колбаса должна быть тонко нарезана.

4. Нанизать на шпажки колбасу, оливку и маслину так, как показано на фото.

5. Воткнуть шпажки в хлебные кружочки и сервировать готовые канапе.

Холодец

Какой Новый год без холодца? Вкуснейший янтарно-прозрачный со вкусом крепкого бульона - студень считается национальным русским блюдом. И в каждой семье, у каждой хозяйки свои секретные рецепты холодца: кто-то предпочитает густо-мясной, кому-то по нраву прозрачный с яркими акцентами моркови и зелени, при этом главное в холодце - свежая сахарная косточка или голяшки!

Ингредиенты:

Свиные ножки - 4 шт.

Мякоть свинины - 1,5 кг

Луковица, морковь – 1 шт.

1 корень петрушки

Лист лавровый

4-5 зубчиков чеснока, черный перец горошком, соль

1. Ножки тщательно вымыть, ошпарить крутым кипятком. Мясо вымыть, нарезать большими кусками. Сложить ножки и мясо в большую кастрюлю, залить водой. Поставить на сильный огонь, довести до кипения. Шумовкой снять пену.

2. Лук и морковь очистить, крупно нарезать, вместе с корнем петрушки слегка припечь на сухой раскаленной сковороде, добавить в кастрюлю с мясом, уменьшить огонь до минимума. Варить под неплотно закрытой крышкой 5 часов, при необходимости добавляя воду. В конце варки добавить лавровый лист, перец и соль по вкусу.

3. Выложить из кастрюли мясо и овощи. Бульон процедить, накрыть крышкой и оставить в теплом месте.

4. Из ножек удалить все косточки. Нарубить разваренное мясо и ножки. Чеснок очистить и измельчить. От того, как будет нарублено мясо, зависит окончательный вид холодца. Очень мелкая нарубка сделает холодец плотным, почти непрозрачным. Лучше всего резать мясо кусочками 0,5-0,7 см.

5. Положить нарубленное мясо в формы, сверху присыпать чесноком. Тонкой струйкой влить процеженный бульон, накрыть пищевой пленкой и выставить на холод. Когда холодец застынет, аккуратно соскоблить ложкой поднявшийся наверх и застывший жир. Для подачи перевернуть форму на большое блюдо, накрыть горячим полотенцем, энергично встряхнуть. Нарезать холодец на порционные куски.

С наступающим! На этом «Деревня Соловьи» не прощается с вами: в следующий раз мы поделимся рецептами новогодних салатов!

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