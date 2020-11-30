Экономика

Меры поддержки системообразующих предприятий продлят на 2021 год

Правительство продлит программу адресной поддержки системообразующих компаний на 2021 год. Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Это означает, что компании, которые окажутся в сложной ситуации из-за пандемии, смогут и дальше получать антикризисные субсидии, отсрочки по уплате налогов и госгарантии, пишет газета «Известия».

Кроме того, первый вице-премьер поручил дополнить перечень системообразующих предприятий отраслью организации мероприятий и выставок, а также деятельностью в сфере научных исследований.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что как минимум сто системообразующих компаний оказались в зоне серьезного риска из–за пандемии.