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Экономика

Более 400 млн рублей получит Псковская область на сбалансированность бюджета

08.12.2020 12:26|ПсковКомментариев: 0

Псковская область получит 407 млн рублей из федерального бюджета на реализацию мер по обеспечению сбалансированности бюджета на 2020 год. Распоряжение о распределении дотации в регион подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Предусмотреть соответствующую помощь регионам ранее поручил президент России Владимир Путин, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Всего из резервного фонда правительства РФ на поддержание стабильности бюджетных систем регионов будет выделено 10 млрд рублей. Они будут распределены между 25 субъектами РФ.

Средства помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить населению комфортные условия для жизни.

Отметим, что с учетом новой дотации объем дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Основные транши для балансировки бюджетов были перечислены из резервного фонда правительства в мае и августе.

Теги: #Псковская область #бюджет #дотации
Источник: Псковская Лента Новостей
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