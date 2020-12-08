Экономика

«Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 8 декабря. В гостях у ведущего Константина Калиниченко - руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Руководитель ведомства подвела итоги года работы псковских антимонопольщиков, прокомментировала громкие дела уходящего года, а также рассказала, как отразилась смена федерального руководства на работе регионального управления.