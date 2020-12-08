Экономика

В Кремле надеются, что в новом году Россия избежит такого падения экономики, как в текущем

Россия не сможет полностью освободиться от негативного влияния мирового кризиса, однако власти страны рассчитывают, что в 2021 году удастся не допустить такого падения национальной экономики, как в текущем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отмечается в опубликованном во вторник аналитическом комментарии агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), переход в России к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может привести к затягиванию восстановления национальной экономики. Комментируя эти данные, представитель Кремля заметил, что у российского правительства иные прогнозы.

«Безусловно, мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом, - цитирует Пескова ТАСС. - Хотя и в этом году, собственно говоря, удалось его минимизировать, и в целом мы прошли (пандемию - ред.) с наименьшим негативным эффектом по сравнению с целым рядом других стран».

По его словам, «нынешний уровень государственного долга и запасов как раз является одним из факторов, которые обеспечивают макроэкономическую стабильность».