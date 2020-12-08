Экономика

Ольга Милонаец: Только малая часть бизнеса превратила пандемию в предлог для срыва контрактов

В период пандемии коронавируса в Псковской области увеличилось количество обращений о включении предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков в связи с тем, что они не справились с обязательствами по контрактам. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Думаю, что из них только малая доля решила воспользоваться ситуацией. Большая часть предпринимателей действительно была связана по рукам и ногам. Например, отсутствовали строительные бригады из Белоруссии или Казахстана в связи с резким закрытием границ. Либо контрагенты не поставляли необходимые стройматериалы, либо менеджеры по доставке болели - вроде бы, маленький винтик в системе, а без него не произошла вовремя отгрузка. Поэтому мы очень внимательно подходили к каждому случаю. Мы ведь должны не навредить как заказчикам, за которым стоят судьбы людей, так и предпринимателям», - заявила гость студии.

Ольга Милонаец подчеркнула, что внесение в реестр недобросовестных поставщиков, так называемый «черный список» – это очень серьезная санкция. «И об этом нам суды всегда говорят, что такое решение нужно принимать только в исключительных случаях. Хотя законодательством предусмотрено, что, если уклонился, проспал, ошибся в обеспечении контракта, - в реестр. Но судебная практика пошла, как я считаю, по нормальному руслу – по содержанию, по последствиям. И мы к каждому решению очень взвешенно подходим», - рассказала она.

«Сейчас у меня, к слову, на столе два заявление. Одно от предпринимателя: почему меня включили в реестр, я обращусь в суд, а другое от администрации одного из районов Псковской области – наоборот, почему не включили исполнителя и тоже с намерением обратиться в суд», - заключила Ольга Милонаец.