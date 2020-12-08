Экономика

Ольга Милонаец: Прокуратура выявляет серьезные нарушения в оплате госконтрактов в Псковской области

Прокуратура выявляет серьезные нарушения по срокам оплаты государственных контрактов в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Мы прекрасно понимаем, что всем сейчас в условиях пандемии непросто. И заказчикам, и предпринимателям. Поэтому должен соблюдаться баланс интересов. Да, госзаказ зачастую решает важные социальные задачи, но и предприниматель говорит, что из-за неоплаты контракта ему три месяца не из чего выплачивать сотрудникам зарплату. Бизнес говорит: "Я вам поставил продукты, я вам все отдал, взял кредит и еще отдал, а вы мне платите, а я на эти средства рассчитывал". К сожалению, количество таких обращений в прокуратуру только увеличивается», - поделилась гость студии.

Руководитель антимонопольного ведомства выразила надежду, что госзаказчики будут «более аккуратны и более сдержаны в своих потребностях», будут покупать только то, что экстренно необходимо.

При этом она обратила внимание, что задержки с выплатами по контрактам с медучреждениями удивляют, поскольку некоторые медицинские организации работают с фондами медицинского страхования и получают оттуда оперативно средства. «Если раньше это было постфактум – вылечили пациента, подали заявку, поступила компенсация, то сейчас законодатель обязал ФОМС авансировать лечение, чтобы учреждения здравоохранения получали оперативно средства на лекарства, зарплаты и так далее», - заключила Ольга Милонаец.